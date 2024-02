"Dynamic Manta": Nato-U-Boot-Übung beginnt im Mittelmeer

"Dynamic Manta"-Nato-Übung: Vor Sizilien im Mittelmeer trainieren sieben NATO-U-Boote zwei Wochen lang den U-Boot-Kampf.

Vor Sizilien im Mittelmeer hat die größte jährliche Marineübung der NATO namens "Dynamic Manta" begonnen. Sieben NATO-U-Boote, unterstützt von Schiffen, Flugzeugen und Truppen aus den NATO-Migliedsstaaten Griechenland, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Kanada, England, der Türkei und den USA, trainieren dabei zwei Wochen lang die U-Boot-Ortung und -Bekämpfung.

Die von der italienischen Marine ausgerichtete Übung soll die Fähigkeiten der NATO im Mittelmeer stärken und die Bereitschaft der NATO demonstrieren, ihre Mitglieder gegen jede Bedrohung - auch unter Wasser - zu verteidigen.

"Die zweiwöchige Übung, die darauf abzielt, die Fähigkeiten zur U-Boot-Bekämpfung zu verbessern und die Effektivität maritimer Missionen zu erhöhen, unterstreicht das Engagement der NATO, die kollektiven Verteidigungs- und Krisenreaktionsfähigkeiten in der strategisch wichtigen Region zu stärken", so das NATO-Marinekommando in einer Erklärung.