NATO-Beitritt: Schweden unterzeichnet Verteidigungsabkommen mit Ungarn

Schweden will der NATO beitreten. Das hatte Ungarn bisher blockiert. Orbán will nun mit einem Verteidigungsabkommen Vertrauen wiederherstellen. Dafür soll Schweden vier Gripen-Kampfjets an Ungarn liefern. Ob das für den NATO-Beitritt ausreicht?