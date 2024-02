Stoltenberg: US-Blockade bei Ukraine-Hilfe hat "bereits" Konsequenzen

Von Euronews

Die festgefahrene Situation im US-Kongress in Bezug auf neue Hilfen für die Ukraine hat bereits Konsequenzen auf dem Schlachtfeld, warnte Jens Stoltenberg.

"Das wirkt sich auf den Unterstützungsfluss aus", sagte der NATO-Generalsekretär am Mittwoch nach einem zweitägigen Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel.

"Bis zu einem gewissen Grad kann dies durch die verstärkte Unterstützung anderer Verbündeter kompensiert werden. Und die europäischen Verbündeten und Kanada verstärken ihre Unterstützung, sie tun mehr. Wenn wir die militärische, die wirtschaftliche und die humanitäre Unterstützung zusammenzählen, leisten Kanada und die europäischen Verbündeten sogar mehr Unterstützung als die USA", fuhr er fort.

"Aber die USA sind bei weitem der größte Verbündete - natürlich ist es wichtig, dass sie weiterhin Unterstützung leisten, und deshalb erwarte ich, dass sie so bald wie möglich eine Entscheidung treffen können.

Demokratische und republikanische Abgeordnete liefern sich seit Wochen einen erbitterten Streit über einen Gesetzesentwurf, der Kiew, das dringend moderne Waffen benötigt, um seine aufgebrauchten Bestände aufzufüllen und den Vormarsch der russischen Truppen abzuwehren, neue Mittel zur Verfügung stellen würde.

Der jüngste vom Senat gebilligte Gesetzentwurf sieht 60 Milliarden Dollar (55,7 Milliarden Euro) für die militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine, 14 Milliarden Dollar für Israel, 9,2 Milliarden Dollar für humanitäre Hilfe, einschließlich zusätzlicher Hilfe für den Gaza-Streifen, und acht Milliarden Dollar für die indopazifische Region vor.

Doch die parteiübergreifende Unterstützung im Senat muss sich erst noch im Repräsentantenhaus durchsetzen. Dort haben die Hardliner unter den Republikanern, die unter dem Einfluss von Präsidentschaftskandidat Donald Trump stehen, versprochen, die Maßnahme zu blockieren.

Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sagte am Mittwoch, das Repräsentantenhaus werde das 95,2-Milliarden-Dollar-Paket nicht "überstürzen", da es kein Geld für die Grenzkontrolle und das Migrationsmanagement enthalte, die für seine Partei bei den Verhandlungen oberste Priorität haben.

Da es in Washington keinen klaren Weg nach vorn gibt, rief Stoltenberg von Brüssel aus dazu auf, die festgefahrene Situation in den kommenden Tagen "auf die eine oder andere Weise" zu überwinden.

Die Unterstützung der Ukraine sei ein "Beispiel für die transatlantische Lastenteilung" und nicht etwas, das die USA "allein" täten. Der Generalsekretär wiederholte dann seine Botschaft, dass die Verhinderung des Sieges von Wladimir Putin ein Ziel im Interesse aller demokratischen Nationen sei.

"Wenn Präsident Putin in der Ukraine gewinnt, ist das auch eine Herausforderung für uns. Es wird eine Botschaft an autoritäre Führer sein, nicht nur an Putin, sondern auch an Präsident Xi (Jinping), dass sie, wenn sie militärische Gewalt anwenden, bekommen, was sie wollen", sagte Stoltenberg vor Reportern.

"Was heute in der Ukraine geschieht, kann morgen in Taiwan passieren. Das ist also wichtig für unsere Sicherheit und für die Sicherheit der USA."