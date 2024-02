Noch ein Urteil gegen Ex-Präsidenten: Trump wehrt sich gegen Richterspruch aus Illinois

Von euronews

Dieser besagt, dass Trump in dem US-Bundesstaat nicht bei der Vorwahl der Republikaner antreten darf. Das will der 77-Jährige nicht gelten lassen.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will Berufung gegen ein Urteil aus Illinois einlegen. Dort hatte ein Richter entschieden, ihn von der Vorwahl der Republikaner in dem Bundesstaat am 19. März auszuschließen.

Unabhängig davon hat der Oberste Gerichtshof der USA erklärt, dass er Trumps Behauptung prüfen werde, er habe Anspruch auf Immunität vor Strafverfolgung.

Dabei geht es um Trumps Versuch, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 zu kippen.