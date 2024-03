Polnische Bauern blockieren deutsch-polnische Grenze

Bernat Armangue/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Landwirte protestieren in Madrid. - Copyright Bernat Armangue/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Von Euronews mit AP

🚜 Die Bauernproteste in Europa gehen weiter. Spanische Landwirte haben am Wochenende in Madrid demonstriert und polnische Bauern blockieren die deutsch-polnische Grenze.