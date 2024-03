Von Euronews

Sie protestieren gegen die Brüsseler Klimapolitik und Lebensmittelimporte aus der Ukraine. Landwirte gehen in vielen Teilen Europas auf die Straße. In Polen sorgten Bauern für eine Blockade.

Polnische Landwirte haben bei Chyzne den Grenzübergang zur Slowakei blockiert. Der Protest der Bauern richtet sich gegen unkontrollierte Getreidelieferungen aus Drittländern, vor allem aus der Ukraine, die über die Slowakei die Grenze passieren.

Zudem sind die Landwirte gegen den Green Deal der EU. "Wir kämpfen dafür, dass uns niemand ins Haus kommt und uns vorschreibt, was wir zu tun haben, wie wir leben und was wir produzieren sollen", sagt ein Bauer. Man wisse, was man produzieren müsse, "wann man aufs Feld gehen, pflanzen, mähen muss".

In vielen Teilen Europas gehen Landwirte seit Monaten auf die Straße. Sie protestieren gegen die Brüsseler Klimapolitik und Lebensmittelimporte aus der Ukraine, die ihrer Meinung nach ihre Existenzgrundlage bedrohen.

Die Demonstrationen der polnischen Landwirte begannen im vergangenen November.