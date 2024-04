Petr David Josek/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Präsidentschaftskandidat Ivan Korčok bei der Stimmabgabe. - Copyright Petr David Josek/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Von Euronews mit EBU

Die Präsidentschaftswahl in der Slowakei geht in die zweite Runde. Der pro-europäische Ivan Korčok tritt gegen den Russland-nahen Peter Pellegrini an.