Während sich die Technologie weiterentwickelt, wirft Qatar 365 einen Blick darauf, wie künstliche Intelligenz im Klassenzimmer und im Straßenverkehr eingesetzt wird.

WERBUNG

Technologie ist zu einem Schlüsselinstrument im Alltag, bei der Arbeit, im Spiel und in der Freizeit geworden. In dieser Folge sieht sich das Team von Qatar 365 an, wie Katar die sich ständig verändernde Natur der Technologie nutzt, um eine Zukunft zu gestalten, die sowohl nachhaltig als auch sicher ist. Aadel Haleem besuchte drei Universitäten in Katars Education City, um zu sehen, wie Hochschulen künstliche Intelligenz zu einem Teil ihres Lehrplans machen. Von der Northwestern University in Qatar über die Georgetown University in Qatar bis hin zur Carnegie Mellon University in Qatar ist der Konsens klar – künstliche Intelligenz in der Bildung wird bleiben, und der einzige Weg, um Schritt zu halten, besteht darin, weiterhin über die Grenzen neuer Technologien zu lernen und wie man sie auf ethischste Weise anwenden kann.

An der Schnittstelle zwischen Technologie, Kunst und Design befindet sich die Welt der NFTs, also der Non-Fungible Tokens. Dabei handelt es sich um einzigartige und vielseitige Medieninhalte, die in der Blockchain kodiert sind. Die NFT-Kunst, die erstmals 2014 ins Rampenlicht rückte, ist zu einer Möglichkeit für Künstler geworden, sich auszudrücken und ihre Meisterwerke zu verbreiten, ohne an einen physischen Raum oder eine Kunstgalerie gebunden zu sein. Laila Humairah traf Amrita Sethi, eine renommierte NFT-Künstlerin, die ihre Gedanken darüber teilte, wie NFTs die Kunst revolutioniert und demokratisiert haben, und wie sie weiterhin die Konsumententrends aufmischen werden.

Zum Schluss durfte Laila Humairah in einem autonomen Bus mitfahren, der derzeit von Katars Mowasalat getestet wird. Der vollelektrische und fahrerlose Bus wird von einem KI-Programm gesteuert. Es wird zwar noch etwas dauern, bis der autonome Bus in der Öffentlichkeit eingesetzt werden kann, aber dieser Vorgeschmack auf die Zukunft der Mobilität in Katar sorgt schon jetzt für Begeisterung. Die Regierung hat die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge ausgebaut, indem sie schrittweise mehr Ladestationen und ausländische E-Auto-Marken eingeführt hat. Zuletzt haben der chinesische Automobilhersteller BYD und das amerikanische Technologieunternehmen Tesla ihre neuesten Modelle auf den katarischen Markt gebracht.