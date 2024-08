Ferien mit Handicap: "Für uns ist der Balaton die Riviera"

Von Euronews

105 junge Menschen mit körperlichen Behinderungen haben am Balaton in Ungarn Urlaub gemacht und konnten barrierefrei baden - einige von ihnen zum ersten Mal.

Eine mobile Rampe, ein riesiger Schwimmring und zwei helfende Hände - mehr braucht es nicht für den Sommerspaß am Balaton in Ungarn. Nach 4 Jahren Pause hat der Malteser Hilfsdienst wieder ein 5-tägiges Camp für Jugendliche mit körperlicher Behinderung veranstaltet. 105 junge Menschen waren dabei, denen jeweils ein freiwilliger Helfer zur Seite gestellt wurde, erklärt Alpár Lázár, einer der Organisatoren.

"Für uns ist der Balaton die Riviera, deshalb kommen wir immer hierher. Es gibt Badeprogramme, jetzt gehen sie segeln. Viele Leute gehen zum ersten Mal in ihrem Leben in den See", so Alpár Lázár.

Für die jugendlichen Teilnehmer gibt es viele Aktivitäten: eine Sportausstellung mit Para-Sportlern, eine Kirmes mit Bullenreiten, Geschicklichkeitsspielen, Zielschießen. Auch mit körperlichen Einschränkungen können sie Bälle schießen oder Autorennen fahren.

Behinderte und gesunde Menschen zusammenzubringen

Für Richárd Tóth ist es schon das sechste Mal. Er sagt, das Wichtigste sei, dass es keine Barrieren gibt, jeder kann hier Freunde finden. "Das Beste ist, dass hier gesunde und behinderte Menschen gemeinsam verschiedene Dinge erleben können."

Tagsüber singen sie auf dem Segelboot Retro-Hits, abends trinken sie zusammen ein Bier auf einem Konzert - was junge Leute eben so tun.

Auf einem Platz spielen vier Leute im Rollstuhl Fußball, aber nur einer von ihnen ist behindert. Der Sinn dieses Camps ist es, behinderte und gesunde Menschen zusammenzubringen, um Spaß zu haben und den Jugendlichen zu zeigen, wie schwer das Leben im Rollstuhl sein kann.