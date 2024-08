Nach Huthi-Angriff: Griechischer Öltanker brennt im Roten Meer

Die Sounion hat 150.000 Tonnen Rohöl an Bord und stellt eine "Gefahr für die Schifffahrt und die Umwelt" dar, wie die EU-Marinemission Aspides am Donnerstag mitteilte.

Auf einem unter griechischer Flagge fahrenden Öltanker sind am Freitag Brände ausgebrochen, und das Schiff scheint nun im Roten Meer zu treiben, wie die Behörden mitteilten.

Es war nicht sofort klar, was mit dem Öltanker Sounion geschah, nachdem er am Donnerstag von seiner Besatzung verlassen und angeblich vor Anker gelegt worden war.

Die Huthi haben das Feuer nicht sofort bestätigt, aber sie führen seit Monaten eine Kampagne gegen die Schifffahrt im Roten Meer wegen des laufenden Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Streifen. Die Angriffe haben eine Handelsroute unterbrochen, über die normalerweise jährlich Waren im Wert von einer Billion Euro transportiert werden.

Das United Kingdom Maritime Trade Operations Centre (UKMTO) des britischen Militärs meldete die Brände in einer Mitteilung an die Seeleute.

"UKMTO hat eine Meldung erhalten, dass drei Brände auf dem Schiff beobachtet wurden", so das Zentrum. "Das Schiff scheint zu treiben".

Ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums, der aus nachrichtendienstlichen Gründen anonym bleiben wollte, sagte, dass amerikanische Beamte von den Bränden wüssten und die Situation weiter beobachten würden.

Das Schiff war mit einer 25-köpfigen philippinischen und russischen Besatzung sowie vier privaten Sicherheitsleuten besetzt, die von einem französischen Zerstörer in das nahe gelegene Dschibuti gebracht wurden, wie die EU-Marinemission Aspides im Roten Meer am Donnerstag mitteilte.

Die Sounion hat 150.000 Tonnen Rohöl an Bord und stellt eine "Gefahr für die Schifffahrt und die Umwelt" dar, warnte die Mission. "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass jeder in dem Gebiet Vorsicht walten lässt und von allen Handlungen absieht, die zu einer Verschlechterung der aktuellen Situation führen könnten.

Am späten Freitagabend veröffentlichten die Huthi Aufnahmen einer Explosion auf der Sounion, während ihre Kämpfer auf dem Wasser in der Ferne den Slogan der Gruppe skandierten: "Gott ist der Größte; Tod für Amerika; Tod für Israel; Fluch den Juden; Sieg dem Islam".

Eine Bild-für-Bild-Analyse des Videos, die von der Nachrichtenagentur Associated Press durchgeführt wurde, legt nahe, dass drei gleichzeitige Explosionen das Deck der Sounion getroffen haben. Dies deutet darauf hin, dass es sich um einen Angriff mit platzierten Sprengsätzen handelt und nicht um einen Raketen- oder Drohnenangriff.

Die Huthi haben seit Beginn des Krieges im Gazastreifen im Oktober mehr als 80 Schiffe mit Raketen und Drohnen angegriffen. Sie haben ein Schiff gekapert, dabei wurden auch vier Seeleute getötet. Eines der gesunkenen Schiffe, die Tutor, ging unter, nachdem die Huthi Sprengstoff an Bord platziert hatten, nachdem die Besatzung das Schiff aufgrund eines früheren Angriffs verlassen hatte, wie die Rebellengruppe später zugab.

Andere Raketen und Drohnen wurden entweder von einer US-geführten Koalition im Roten Meer abgefangen oder erreichten ihr Ziel nicht.

Die Rebellen erklären, dass sie Schiffe mit Verbindungen zu Israel, den USA oder Großbritannien angreifen, um ein Ende der israelischen Kampagne gegen die Hamas im Gazastreifen zu erzwingen. Viele der angegriffenen Schiffe haben jedoch wenig oder gar nichts mit dem Konflikt zu tun, darunter auch einige, die für den Iran bestimmt sind.

Da der Iran wegen der Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran mit Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel droht, wies das US-Militär die Flugzeugträgerkampfgruppe USS Abraham Lincoln an, schneller in das Gebiet zu fahren. Am frühen Donnerstag erklärte das Zentralkommando des US-Militärs, die Lincoln habe die Gewässer des Nahen Ostens erreicht, ohne dies näher zu erläutern.

Washington hat auch das Lenkraketen-U-Boot USS Georgia in die Region beordert, während die Flugzeugträgerkampfgruppe USS Theodore Roosevelt im Golf von Oman war.

Weitere F-22-Kampfjets sind in die Region geflogen, und die USS Wasp, ein großes amphibisches Angriffsschiff mit F-35-Kampfjets, befindet sich im Mittelmeer.

Am frühen Samstag meldete das Zentralkommando des US-Militärs, es habe in den letzten 24 Stunden ein Raketensystem der Houthi im Jemen zerstört.