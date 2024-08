Kroatien: Großbrand in der Nähe von Split verhindert

Von Euronews mit AP

Feuerwehrleuten zufolge konnten sie einen Großbrand in der Nähe von Split vermeiden.

Kroatische Feuerwehrleute haben eigenen Angaben zufolge einen Waldbrand in einer Stadt in der Nähe von Split verhindert.

Ein Feuerwehrmann sagte, die Situation in Žrnovnica habe sich stabilisiert. Keiner der 250 Feuerwehrleute sei verletzt worden.

Zwei Löschflugzeuge waren an der Löschung des Brandes beteiligt, das in der Nähe in der Bergregion von Gornja Podstrana wütete. Das Feuer brach nach einem Gewitter am Montag aus und wurde am Dienstag durch starken Wind beschleunigt.

Viele Balkanländer, darunter Bulgarien, Griechenland und Nordmazedonien, hatten während des Sommers mit großen Bränden zu kämpfen.

Experten warnen, dass der Mittelmeerraum weiterhin die Hauptlast der Klimakrise zu tragen haben wird, da die Region mit warmen Temperaturen und Trockenheit zu kämpfen hat.