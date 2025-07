China feiert 75 Jahre kommunistische Herrschaft

WERBUNG

China hat den 75. Jahrestag der Herrschaft der Kommunistischen Partei eher unauffällig gefeiert. Bei den Feierlichkeiten auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking marschierte eine Ehrengarde vom Eingang des weitläufigen Palastes ab, in dem früher der chinesische Kaiser wohnte. Danach wurde die Flagge der Volksrepublik China gehissen.

Weitere Gedenkfeiern fanden in den Sonderverwaltungszonen der Volksrepublik China, Hongkong und in Macao statt. Hongkong war früher eine britische Kolonie, Macao wurde bis 1999 von Portugal verwaltet. Heute ist die Freiheit dort genauso eingeschränkt, wie in übrigen Gebieten Chinas.

China ist das Land mit der zweitgrößten Bevölkerungszahl und der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.