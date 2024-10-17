Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

Selenskyi betont „Einigkeit der NATO für die ukrainische Sache“ nach Treffen mit NATO-Chef

NATO-Generalsekretär Mark Rutte, rechts, schüttelt dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy vor einem Treffen im NATO-Hauptquartier in Brüssel die Hand, Donnerstag, 17. Oktober 202
NATO-Generalsekretär Mark Rutte, rechts, schüttelt dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy vor einem Treffen im NATO-Hauptquartier in Brüssel die Hand, Donnerstag, 17. Oktober 202 Copyright  Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Von David O'Sullivan
Zuerst veröffentlicht am
Teilen Kommentare Euronews bei Google hinzufügen
Teilen Close Button
Den Link zum Einbetten des Videos kopieren Copy to clipboard Link kopiert!

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Donnerstag nach einem Treffen mit dem Chef der NATO, Mark Rutte, die Bedeutung der Einigkeit der NATO-Mitglieder zur Unterstützung der Ukraine betont.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Pressekonferenz mit dem NATO Chef Mark Rutte in Brüssel über die Unterstützung für die Ukraine gesprochen.

WERBUNG
WERBUNG

"Die Unterstützung der Ukraine hängt nicht nur von dieser oder jener Art von Waffen ab. Es kommt auf den Willen an", sagte Selenskyj auf der Pressekonferenz, "Wenn unsere Partner ihre Einigkeit nicht verlieren, werden wir sie auch nicht verlieren."

NATO-Generalsekretär Mark Rutte äußerte sich zu den Kommentaren, indem er wiederholt versprach, dass "wir diese Einigkeit nicht verlieren werden" und dass Selenskyj darauf zählen könne.

"Meine heutige Botschaft an Wladimir Putin lautet: Wenn er glaubt, dass wir das tun werden, werden wir es nicht tun."

Selenskyj hat den westlichen Verbündeten der Ukraine seinen Fünf-Punkte-Plan vorgestellt, mit dem er Russland dazu bewegen will, den Krieg durch Verhandlungen zu beenden.

Related

Der Plan hängt jedoch von einer Einzelheit ab, die die westlichen Verbündeten wahrscheinlich zögern lässt: Eine formelle Aufnahme der Ukraine in die NATO, während der Krieg weiterläuft.

Rutte sagte, die Ukraine werde "in der Zukunft" Mitglied des Bündnisses sein, lehnte es jedoch ab, nähere Angaben dazu zu machen, wann dies der Fall sein werden könnte.

Im Juli dieses Jahres bestätigten die 32 NATO-Mitglieder auf einem Gipfel in Washington, dass die Ukraine sich auf einem "unumkehrbaren" Weg zur Mitgliedschaft befindet. Ein konkretes Datum wurde allerdings noch nicht festgelegt.

Während seines Aufenthalts in Belgien hat sich Selenskyj auch mit führenden EU-Politikern zusammengesetzt, um für seinen "Siegesplan" zu werben.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Teilen Kommentare Euronews bei Google hinzufügen

Zum selben Thema

Rutte in Italien: Zwei-Prozent-Ziel und die Zukunft der NATO

Ukraine wehrt sich: Russland mit 100 Drohnen beschossen

Selenskyjs "Siegesplan": Was hat es mit der Ukraine und der NATO auf sich?