Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Pressekonferenz mit dem NATO Chef Mark Rutte in Brüssel über die Unterstützung für die Ukraine gesprochen.

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"Die Unterstützung der Ukraine hängt nicht nur von dieser oder jener Art von Waffen ab. Es kommt auf den Willen an", sagte Selenskyj auf der Pressekonferenz, "Wenn unsere Partner ihre Einigkeit nicht verlieren, werden wir sie auch nicht verlieren."

NATO-Generalsekretär Mark Rutte äußerte sich zu den Kommentaren, indem er wiederholt versprach, dass "wir diese Einigkeit nicht verlieren werden" und dass Selenskyj darauf zählen könne.

"Meine heutige Botschaft an Wladimir Putin lautet: Wenn er glaubt, dass wir das tun werden, werden wir es nicht tun."

Selenskyj hat den westlichen Verbündeten der Ukraine seinen Fünf-Punkte-Plan vorgestellt, mit dem er Russland dazu bewegen will, den Krieg durch Verhandlungen zu beenden.

Der Plan hängt jedoch von einer Einzelheit ab, die die westlichen Verbündeten wahrscheinlich zögern lässt: Eine formelle Aufnahme der Ukraine in die NATO, während der Krieg weiterläuft.

Rutte sagte, die Ukraine werde "in der Zukunft" Mitglied des Bündnisses sein, lehnte es jedoch ab, nähere Angaben dazu zu machen, wann dies der Fall sein werden könnte.

Im Juli dieses Jahres bestätigten die 32 NATO-Mitglieder auf einem Gipfel in Washington, dass die Ukraine sich auf einem "unumkehrbaren" Weg zur Mitgliedschaft befindet. Ein konkretes Datum wurde allerdings noch nicht festgelegt.

Während seines Aufenthalts in Belgien hat sich Selenskyj auch mit führenden EU-Politikern zusammengesetzt, um für seinen "Siegesplan" zu werben.