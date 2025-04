WERBUNG

Nordkorea liefert Russland nicht nur Waffen, sondern auch Arbeitskräfte, die in russischen Fabriken arbeiten, sagte Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch. Er forderte die Partner der Ukraine auf, ihre Unterstützung zu verstärken.

Selenskyj zufolge beteiligt sich Pjöngjang zudem auch direkt am Krieg gegen die Ukraine. "In der Koalition der Verbrecher an der Seite Putins ist Nordkorea beteiligt, insbesondere die Kim-Familie, die über 20 Millionen Menschen in Nordkorea als Sklaven hält", erklärte Selenskyj am Mittwoch vor dem Parlament in Kiew.

"Unser Geheimdienst hat nicht nur den Transfer von Waffen von Nordkorea nach Russland beobachtet, sondern auch den Transfer von Personen", fügte Selenkyj hinzu. "Bei diesen Personen handelt es sich um Arbeiter, die in russische Fabriken geschickt werden, um die im Krieg Gefallenen zu ersetzen, sowie um Personal für die russische Armee."

Neben Nordkorea beteiligt sich laut Selenkyj auch der Iran an Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Jeder sieht die Unterstützung seines Regimes für Putin", sagte Selenkyj und meinte damit den Iran.

Warum braucht Russland nordkoreanische Soldaten?

Die ukrainische Zeitung "The Kyiv Independent" berichtet unter Berufung auf westliche Quellen, dass Nordkorea 10.000 Soldaten nach Russland geschickt habe, um Russland im Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen.

Darüber hinaus bilde die russische 11. Luftlandebrigade ein 3.000 Mann starkes "Bataillon" mit nordkoreanischen Staatsbürgern, wie die ukrainischen Zeitungen "Suspilne" und "Liga" unter Berufung auf anonyme Quellen des Militärgeheimdienstes berichten.

Wo könnten diese stationiert sein?

Ukrainische Geheimdienstquellen schätzen, dass dieses "Bataillon" wahrscheinlich an den laufenden russischen Verteidigungsoperationen in der Region Kursk beteiligt ist.

Zuvor hatte die ukrainische Partisanenbewegung behauptet, sie habe die Anwesenheit nordkoreanischer Militärangehöriger auf Übungsplätzen in der Nähe von Mariupol festgestellt.

Euronews konnte diese Informationen nicht unabhängig überprüfen.

Die in den USA ansässige Denkfabrik ISW sagt, sie habe kürzlich Berichte gesehen, wonach ein kleines Kontingent nordkoreanischer Soldaten in der Nähe der besetzten Stadt Donezk operiert habe.

Dem ISW zufolge nutzt der Kreml wahrscheinlich das im Juni geschlossene Abkommen über eine umfassende strategische Partnerschaft zwischen Russland und Nordkorea, um den russischen Bedarf an Streitkräften und Grenzsicherung teilweise auszugleichen.

Dies könnte die Anstrengungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin untermauern, eine Mobilisierung so lange wie möglich zu vermeiden.

"Putin scheint eher bereit zu sein, nordkoreanisches Personal in das russische Militär aufzunehmen und auf andere irreguläre Maßnahmen zur Truppenaufstockung zurückzugreifen, als eine umfassendere Mobilisierung zu fordern, um die Kampfsituation tatsächlich zu bewältigen", so der ISW.