Nordkorea hat Russland seine "volle Unterstützung" für den Angriffskrieg gegen die Ukraine zugesagt.

Während der Konferenz in Pjöngjang erklärte Kim Jong Un, Nordkorea werde Russland unterstützen, um die wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit auszubauen.

Kim betonte, dass die Beziehungen zwischen Moskau und Pjöngjang jetzt noch enger seien als zu Sowjetzeiten. Dies geschieht vor dem Hintergrund wachsender Besorgnis über ein neues Waffenabkommen zwischen den beiden Ländern.

Nordkorea wurde von den USA beschuldigt, Russland mit Munition zu versorgen, um Moskaus Krieg in der Ukraine zu unterstützen. Laut den USA hat Nordkorea mehr als 1.000 Container mit militärischer Ausrüstung geliefert, die im Krieg in der Ukraine eingesetzt werden sollen. Russland bietet Nordkorea im Gegenzug technologische Hilfe an, was die Bedrohung durch Kims Atomwaffen- und Raketenprogramm erhöhen könnte.

Bei der Begrüßungszeremonie bedankte sich Putin bei Kim für die Unterstützung und sagte, die beiden Länder würden ein Abkommen zur Stärkung ihrer Partnerschaft unterzeichnen. Beide Länder kämpfen ihrer Meinung nach gegen die "imperialistische Politik der USA".