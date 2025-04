Von Euronews mit AP

Ein Mann wurde im Ochotskischen Meer im Fernen Osten Russlands gerettet, nachdem er mehr als zwei Monate lang in einem kleinen, motorlosen Schlauchboot überlebt hatte, so die Behörden am Dienstag.

Der russische Staatsbürger wurde am Montag (Ortszeit) von einem Fischerboot vor der Halbinsel Kamtschatka geborgen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Weder der Name des Überlebenden noch der beiden Familienmitglieder, die auf demselben Boot ums Leben kamen, wurden von den Behörden genannt. Russische Medien identifizierten ihn jedoch als 46-jährigen Michail Pichugin, der Anfang August mit seinem 49-jährigen Bruder und seinem 15-jährigen Neffen zu einer Walbeobachtungsfahrt im Ochotskischen Meer aufgebrochen war.

Berichten zufolge wurden die Leichen der beiden Angehörigen im Boot gefunden, als das Fischerboot Pichugin rettete. Medienberichten zufolge reisten die drei Männer Anfang August zu den Shantar-Inseln vor der nordwestlichen Küste des Ochotskischen Meeres, dem Gewässer, das Russland und Japan trennt.

Sie wurden als vermisst gemeldet, nachdem sie am 9. August nicht auf die Insel Sachalin zurückgekehrt waren. Zu diesem Zeitpunkt konnte eine Rettungsaktion sie nicht ausfindig machen.

Berichten zufolge verfügten die drei Männer nur über eine kleine Essensration und etwa 20 Liter Wasser, als ihr Motor ausfiel und sie im Wasser trieben. Pichugin wog bei seiner Rettung nur noch etwa 50 Kilogramm und hatte die Hälfte seines Körpergewichts verloren.

Wie es ihm gelungen ist, im Ochotskischen Meer – dem kältesten Meer Ostasiens, das für seine Stürme bekannt ist – zu überleben, und wie sein Bruder und sein Neffe ums Leben kamen, gab er zunächst nicht bekannt.

Rettung nach zwei Monaten

Als die Besatzung des Fischerboots das winzige Schlauchboot auf ihrem Radar entdeckte, dachte sie zunächst, es handele sich um eine Boje oder ein Stück Schrott. Als sie jedoch den Scheinwerfer einschalteten, waren sie schockiert, Pichugin zu erblicken.

Ein von der Staatsanwaltschaft veröffentlichtes Video zeigt einen abgemagerten Mann in einer Rettungsweste, der verzweifelt ruft: "Komm her", während die Besatzung versucht, ihn in Sicherheit zu bringen.

"Ich habe keine Kraft mehr", sagte Pichugin, als er in Sicherheit gebracht wurde.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie habe eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet, da es Anzeichen dafür gibt, dass Sicherheitsvorschriften verletzt wurden, was zu dem Unglück geführt haben könnte.