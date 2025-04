Nawalny-Witwe will für das Präsidentschaftsamt in Russland kandidieren

Von Gregory Holyoke

Julia Nawalnaja, die Aktivistin und Witwe des verstorbenen russischen Oppositionellen Alexej Nawalny, hat erklärt, sie wolle nach Russland zurückkehren und für das Präsidentenamt kandidieren, wenn die Zeit reif ist.

In einem Interview mit der BBC anlässlich der Veröffentlichung der Memoiren ihres verstorbenen Mannes, kündigte Nawalnaja an: "Mein Ziel ist es, einen Wandel im Land herbeizuführen. Wenn ich nach Russland zurückkehre, werde ich für das Präsidentenamt kandidieren".

Sie sagte jedoch, dass ihre Pläne möglicherweise bis zum Ende der Ära des russischen Präsidenten Wladimir Putin warten müssten.

Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, in absehbarer Zeit in ihr Heimatland zurückzukehren, antwortete Nawalnaja: "Solange Putin an der Macht ist, ganz sicher nicht, leider."

Nawalny starb im Februar in einer arktischen russischen Strafkolonie in der Region Jamal-Nenzen. Sein Tod löste einen internationalen Aufschrei und eine Verurteilung der Umstände seines Todes aus. US-Präsident Joe Biden sagte, es bestehe "kein Zweifel", dass Putin die Schuld trage - eine Behauptung, die der Kreml bestreitet.

Auch Monate nach seinem Tod hat sich kein offensichtlicher Nachfolger als Stimme der Opposition herauskristallisiert, und regierungsfeindliche Aktivisten außerhalb Russlands werden von internen Kämpfen geplagt. Nawalnajas Erklärung könnte dazu beitragen, dissidente Gruppen hinter sich zu vereinen. Sie könnte sich als Putins schärfste Gegnerin etablieren.

Ein Leben im Exil

Im Juli 2024, kurz nach dem Tod ihres Mannes, ordnete ein Bezirksgericht in Moskau die Verhaftung Nawalnajas wegen "Beteiligung an einer extremistischen Gemeinschaft" an. Nawalnaja lebte zu diesem Zeitpunkt im Ausland und entkam der Verhaftung.

Sie steht nach wie vor auf der offiziellen russischen Liste der Terroristen und Extremisten und muss mit einer fast sicheren Verhaftung rechnen, wenn sie versuchen sollte, zurückzukehren.

Trauernde bei der Beerdigung Nawalnys in Moskau im März. AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Bevor ihr Mann 2021 inhaftiert wurde, wäre er beinahe gestorben, nachdem er mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet worden war. Russland wurde in der Vergangenheit bereits verdächtigt, das Nervengift eingesetzt zu haben, um Kritiker zum Schweigen zu bringen.

Nawalnaja leitet heute eine bekannte Menschenrechtsorganisation und ist nach wie vor eine der schärfsten und lautesten Kritikerinnen des Kremls. "Mein politischer Gegner ist Wladimir Putin. Und ich werde alles tun, um sein Regime so schnell wie möglich zu Fall zu bringen", sagte sie.

"Ich möchte, dass er unter denselben Bedingungen festgehalten wird wie Alexej."