"Heilige" Investitionen in Nachtclubs mit Geldern aus der Kasse der katholischen Kirche wurden bei den Ermittlungen der Behörde für Schwarzgeldwäsche aufgedeckt, die bereits die Vermögenswerte von fünf Geschäftsleuten aus dem Peloponnes beschlagnahmt hat.

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Im Visier der Behörde stehen auch zwei Priester, die hohe Positionen in der Hierarchie der katholischen Kirche in Griechenland bekleiden und gegen die Beweise für die Veruntreuung von Millionen Euro von den von ihnen verwalteten Konten aufgetaucht sind. Berichten zufolge wurden etwa 3 Millionen Euro von den Konten der katholischen Kirche abgezweigt, um in Nachtclubs investiert zu werden.

Fünf Nachtclubbetreiber auf dem Peloponnes sollen die Empfänger der 3 Millionen Euro sein, für die der Leiter der Behörde, Charalambos Vourliotis, bereits die Konten und Vermögenswerte eingefroren und das Geld gewaschen hat.

Diese illegale Geldwäsche, die im Rahmen einer stichprobenartigen Prüfung aufgedeckt wurde, scheint vor 7 bis 8 Jahren begonnen zu haben, wobei der letzte verdächtige Weg vor einigen Tagen einen Betrag von 50.000 Euro umfasste. Auf der Suche nach Beweisen für die merkwürdigen Bewegungen der umstrittenen Bankkonten kam die Behörde zunächst den beiden Priestern und dann den fünf Geschäftsleuten auf die Spur.

Der Präsident der Behörde, Char. Vourliotis erstellte eine Schlussfolgerung mit den Ergebnissen seiner Untersuchung, die er an die zuständige Staatsanwaltschaft zur strafrechtlichen Untersuchung weiterleitete, um die beiden Priester wegen des Verbrechens der Veruntreuung und die privaten Geschäftsleute wegen Geldwäsche zu überprüfen.

Katholische Kirche Griechenlands: "Wir haben keine Informationen über die Veruntreuung von 3 Millionen Euro durch zwei Priester".

Die katholische Kirche Griechenlands stellt in einer heutigen Erklärung fest, dass ihr keine Informationen vorliegen.

"Nach den heutigen Presseberichten über Veruntreuung und Geldwäsche erklären wir, dass es keine offiziellen Informationen in dieser Angelegenheit gibt. Wir erwarten daher Informationen von den zuständigen Behörden, um eine offizielle Stellungnahme zu dieser Angelegenheit abgeben zu können", heißt es.