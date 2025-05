US-Wahl: Warum gehen so wenige Amerikaner im Ausland wählen?

WERBUNG

Die Umfragen der US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump liegen innerhalb der Fehlermarge. Experten erwarten knappe Ergebnisse. Dabei bleibt der potenzielle Einfluss einer gewissen Gruppe von US-Wählern ein Geheimnis.

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums sind schätzungsweise 2,8 Millionen Amerikaner (ohne Militärangehörige) berechtigt, ihre Stimme aus dem Ausland abzugeben.

Je nachdem, aus welchem Bundesstaat sie kommen, könnten diese Wähler den Ausgang einer Wahl beeinflussen. Einige Organisationen schätzen die Zahl der US-Wähler im Ausland sogar noch höher ein.

Im Jahr 2020 gab es mehr als 224.000 Stimmzettel von Bürgern im Ausland, sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums gegenüber Euronews.

Das entsprach einer Wahlbeteiligung von 7,8 Prozent unter den US-Wählern in Übersee, was deutlich unter der Wahlbeteiligung von 66 Prozent in der Gesamtbevölkerung bei der letzten Präsidentschaftswahl lag.

Gute Motivation unter den US-Wählern im Ausland

James McCann, Professor für Politikwissenschaft an der Purdue University in Indiana, hat die in Kanada und Mexiko lebenden US-Wähler untersucht und ist der Meinung, dass diese nach wie vor motiviert und an der amerikanischen Politik interessiert seien.

"Es gibt ein ziemlich hohes Maß an Motivation, ein Reservoir an Interesse, selbst wenn man 10, 20, 30 Jahre außerhalb der USA gelebt hat", so McCann gegenüber Euronews.

"Wenn man Sie fragt, wie genau Sie die Politik in den USA verfolgen, interessieren Sie sich für die Wahlen? Ich bin sicher, dass viele Wähler im Ausland sagen werden, dass sie sich dafür interessieren", sagte er.

Ein Problem ist jedoch, dass die politischen Parteien im Ausland nicht so viel investieren, und nur die Demokratische Partei verfügt über eine Vertretung der Partei in Übersee.

"Der Hinderungsgrund für die Organisation im Ausland ist, dass es einfach viel mehr organisatorisches Engagement erfordert", so McCann.

Eine dieser interessierten Wählerinnen ist Sophia, eine 30-jährige Produktmanagerin aus Berlin, die Euronews sagte, sie habe das Gefühl, dass sie in ihrem Heimatstaat Florida etwas bewirken könne.

"Ich bin nicht besonders begeistert von Kamala Harris, aber ich denke, dass sie auf jeden Fall besser sein wird als Trump, und ich finde es auch gut, dass sie eine der wenigen Kandidaten ist, die noch nicht über 70 sind", sagte Sophia und fügte hinzu, dass ihr der Schutz des Zugangs zur Abtreibung besonders am Herzen liegt.

Ein Arzt trägt einen Button an seinem Kittel, um den Änderungsantrag 4 in Florida zu unterstützen, der das Recht auf Abtreibung in diesem Bundesstaat festschreiben würde. Rebecca Blackwell/AP Photo

In Florida steht eine Bürgerinitiative auf dem Stimmzettel, die es der Regierung verbieten soll, den Zugang zu Abtreibungen einzuschränken, also hat Sophia sich dort registrieren lassen, um mitreden zu können.

Die Frage der Abtreibung ist eine Frage von "Leben und Tod", sagt sie.

"Wenn ich darüber nachdenke und darüber, wie ich abstimme, dann geht es mir viel mehr um die Menschen in meinem Heimatstaat, die weit weg fahren müssen, um medizinische Versorgung zu bekommen", sagte sie.

WERBUNG

"Keine Hauptliste" von US-Wählern in Übersee

Sharon Manitta, die globale Pressesprecherin der Democrats Abroad mit Sitz in Großbritannien, sagte, es sei schwierig, die Wähler in Übersee zu erreichen, weil es "keine Masterliste darüber gibt, wer außerhalb der USA lebt".

"Wir tun immer alles, was wir können, um Amerikaner zu finden", einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien, der Presse und sogar der Aufstellung auf Bauernmärkten, fügte sie hinzu.

Eine der "größten Hürden" sei jedoch, dass die Menschen manchmal nicht wüssten, dass sie das Recht hätten zu wählen oder wie sie sich registrieren lassen könnten, weshalb man versucht habe, die Informationen darüber zugänglicher zu machen, obwohl jeder Staat seine eigenen Regeln habe.

Die Kandidaten für das Amt des Präsidenten und des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten sind auf einem Teil eines Briefwahlzettels in New York am Sonntag, 3. November 2024, Patrick Sison/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Die Kandidaten haben auch im Ausland um US-Wähler geworben. Die demokratische Kandidatin Harris erklärte letzten Monat in einem Brief, dass sie die "einzigartigen Herausforderungen" der Amerikaner im Ausland anerkenne, einschließlich des Zugangs zu konsularischen und finanziellen Dienstleistungen.

WERBUNG

In einer Videobotschaft an die Wähler in Übersee erklärte der republikanische Kandidat Trump letzten Monat, dass er die Doppelbesteuerung von US-Wählern im Ausland beenden würde. Die Republikaner haben zwar keine Parteigliederung in Übersee, aber es gibt eine politische Organisation.

Wie könnten sich die Stimmen aus Übersee auf die Wahl im Ausland auswirken?

Da Harris und Trump in den Umfragen in den Swing States so dicht beieinander liegen, ist zu erwarten, dass der Unterschied zwischen ihnen gering sein wird.

"Selbst wenn die Wahlbeteiligung aus dem Ausland eher niedrig ist, vielleicht 10, 12 oder 15 Prozent, könnten ein paar Tausend Stimmen einen großen Unterschied ausmachen, wenn sie wirklich über frühere Muster hinausgeht, auch wenn das im Vergleich zum US-Festland eher niedrig ist, je nachdem, wo diese Stimmen eingesetzt werden", sagte McCann.

"Es ist denkbar, dass diese Gruppe, wie so viele andere kleine Teile der Wählerschaft, einen Unterschied machen könnte", fügte er hinzu.