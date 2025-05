US-Wahlen: Washington bereitet sich auf das Schlimmste vor

WERBUNG

Während die Amerikaner gespannt auf den Ausgang dieses historischen Präsidentschaftsrennens warten, bereitet man sich in Washington auf das Schlimmste vor.

Der District of Columbia bereitet sich auf einen weiteren gewalttätigen Angriff von Anhängern von Donald Trump vor, sollte er gegen Kamala Harris verlieren.

Der Komplex des Weißen Hauses wirkt wie eine Festung. Zu den bereits bestehenden strengen Sicherheitsvorkehrungen ist ein schwarzer Metallzaun von mehr als zwei Metern Höhe hinzugekommen.

Bundes- und lokale Behörden befürchten Szenen, die an den tödlichen Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 erinnern. An diesem Tag stürmte ein Trump-freundlicher Mob die Säle des Kongresses, während der damalige Präsident Lügen über seine Wahlniederlage verbreitete.

Trump hat bereits damit begonnen, die Integrität der Wahl in Frage zu stellen, noch bevor die Stimmzettel ausgezählt sind, insbesondere in Georgia. In dem Südstaat haben die obersten Wahlbeamten der Republikaner und die Gerichte die Betrugsvorwürfe entkräftet, was Trump jedoch nicht davon abhält, sie zu wiederholen. Das träft jeoch zu einer Atmosphäre des Misstrauens und des Hasses bei.