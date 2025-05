Trump-Sieg: Folgen für EU-China-Beziehungen?

WERBUNG

Jüngste Umfragen zeigen, dass der republikanische Kandidat Donald Trump und seine demokratische Rivalin Kamala Harris im Rennen um die US-Präsidentschaft am 5. November Kopf an Kopf liegen. Europa bereitet sich auf alle möglichen Szenarien und Konsequenzen vor.

Laut den von Euronews befragten Forschern und politischen Analysten wird ein Sieg Trumps wahrscheinlich zu weniger Vorhersehbarkeit, weniger Zusammenarbeit mit globalen Verbündeten wie der EU und mehr Handelsspannungen mit China führen.

Europa kann mit mehr Zöllen, Sanktionen und Druck zur Abkopplung von China rechnen, sagt Dr. Ceren Ergenc, Forschungsstipendiatin am Centre for European Policy Studies, in einem Interview mit Euronews. Der Hauptunterschied könnte jedoch darin bestehen, wie die beiden Präsidentschaftskandidaten diese Maßnahmen umsetzen werden.

"Die Harris-Administration wird eine stärker institutionalisierte Vorgehensweise verfolgen. Eine Trump-Administration wird die Dinge auf eine persönlichere Art und Weise angehen", so Ergenc.

Der ehemalige Präsident Trump hat bereits damit gedroht, Zölle auf europäische Importe zu erheben, die NATO-Verpflichtungen im Falle einer russischen Invasion infrage gestellt und sogar damit gedroht, die US-Gelder für die vom Krieg zerrüttete Ukraine zu kürzen.

Trumps Haltung zu China ist jedoch weniger vorhersehbar, angesichts seiner gemischten Äußerungen zu Taiwan, der Führung in Peking und der Handels- und Industriepolitik.

Im Spätsommer äußerte sich der republikanische Kandidat in einem Interview mit Fox News zu seinem Verhältnis zum chinesischen Präsidenten Xi Jinping und sagte, es gebe "keinen größeren Kritiker Chinas als mich".

"Aber ich respektiere China und ich respektiere Präsident Xi und ich hatte eine großartige Beziehung zu ihnen", fügte Trump hinzu und stellte sich für die Zukunft eine gute Beziehung zu dem Land vor.

Vizepräsidentin Harris hingegen hat in früheren Erklärungen die Unterstützung der USA für Taiwan bekräftigt und sich deutlicher für die Achtung der Menschenrechte in China ausgesprochen.

Mit Harris "wird sich das fortsetzen, was mit Biden geschah, das heißt mehr Koordination, mehr Informationsaustausch und mehr Angleichung der Politiken, was sowohl positiv als auch negativ ist", sagt Francesca Ghiretti, Forschungsdirektorin bei RAND Europe. Sie erklärt, dass Harris eine bekannte und enge Verbündete sein werde, aber auch eine Verbündete, der manchmal Schwierigkeiten habe, sich Europa anzunähern.

Nach Ansicht von Mario Esteban würde die US-Position die Haltung der EU in Bezug auf die Menschenrechte in China nicht beeinträchtigen, den Union jedoch global isolierter machen und Auswirkungen auf den Handel haben.

"Theoretisch wäre eine Trump-Administration weniger geopolitisch als eine Harris-Administration und würde alles viel mehr in den Bereich des wirtschaftlichen Protektionismus verschieben", sagt Esteban, leitender Analyst beim spanischen Think-Tank Elcano Royal Institute.

Trumps Widerstand gegen die Klimaschutzagenda könnte auch die Europäer stärken, die dem grünen Abkommen der EU skeptisch gegenüberstehen, glaubt Esteban.

Die EU-Taskforce: Trump-sicher?

Eine Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission hat in den letzten Monaten Szenarien für die Zeit nach den Wahlen in den USA und ihre Auswirkungen auf Europa analysiert, einschließlich einer möglichen Eskalation der Spannungen zwischen Peking und Washington.

Seit 2016, als Trump zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde, haben sich die Beziehungen zwischen den USA und China verschlechtert und sind zu einem "Small Yard, High Fences"-Ansatz übergegangen. Das sind strenge Beschränkungen für eine kleine Anzahl von Technologien mit erheblichem militärischem Potenzial, neben einem normalen wirtschaftlichen Austausch in anderen Bereichen.

Doch China ist nach den USA der zweitgrößte Handelspartner der EU, sodass es für Brüssel nicht leicht sein wird, dem asiatischen Riesen gegenüber hart aufzutreten, selbst wenn der Druck der USA zunimmt.

"In Europa wird es Widerstand geben, weil es so viele Akteure auf der EU-Seite gibt. Selbst innerhalb der EU gibt es keinen Konsens zwischen den Institutionen in der Frage der Abkopplung und des De-Risking [Verringerung der kritischen Abhängigkeiten und Anfälligkeiten der Union]", sagt Ergenc.

In den letzten Jahren war China gleichzeitig wirtschaftlicher Konkurrent, Partner und Systemrivale der EU. Trotz zunehmender Spannungen sind beide wirtschaftlich stark voneinander abhängig.

"Ein Sieg Trumps würde bedeuten, dass Europa in einigen Fällen Schritte unternehmen würde, um die Beziehungen zu China zu verbessern, wobei Deutschland der deutlichste Fall wäre, aber in anderen Fällen würde es einfach auf strategische Autonomie drängen", sagt Alicia García Herrero, leitende Forscherin bei der in Brüssel ansässigen Denkfabrik Bruegel, gegenüber Euronews.

Im Jahr 2023 belief sich das Handelsdefizit der EU mit China auf 292 Milliarden Euro, wobei Telekommunikationsgeräte und elektrische Maschinen zu den am meisten importierten Waren gehören.