WERBUNG

"Ich habe den neuen israelischen Außenminister um Aufklärung darüber gebeten, was in Schama im Libanon geschehen ist, wo eine nicht explodierte Artilleriegranate die Sporthalle unseres Unifil-Stützpunktesgetroffen hat. Ich wiederholte meine Bitte um Schutz für die italienischen Soldaten, die für den Frieden da sind und keine Terroristen sind. Er war sehr hilfsbereit und garantierte eine sofortige Untersuchung des Vorfalls," sagte Außenminister Antonio Tajani am Rande seines Besuchs in München.

Bei dem Geschoss, das den Stützpunkt traf, handelte es sich den Angaben zufolge um eine 155-Kaliber-Granate, die jedoch nicht explodierte. Wäre sie explodiert, hätte sie aufgrund ihrer Tödlichkeit erheblichen Schaden anrichten können. Das Bombenentschärfungskommando arbeitet daran, den Sprengkörper zu sichern, während die Hypothese über die Gründe vorerst auf einen Fehler hinausläuft. Die Granate war wahrscheinlich auf ein weiter nördlich gelegenes Ziel gerichtet, schlug aber aus noch zu klärenden Gründen zuerst ein und traf den italienischen Stützpunkt.

Tajani telefoniert mit Außenminister Gideon Saar

Tajani hatte ein erstes Telefongespräch mit seinem israelischen Kollegen Gideon Saar, dem er zunächst seine Forderungen nach Gewährleistung der Sicherheit der an der UN-Mission im Libanon beteiligten Soldaten vortrug. Zudem kritisierte er die jüngsten Angriffe auf UNIFIL-Personal und Infrastrukturen. Saar sicherte eine sofortige Untersuchung des Vorfalls zu.

"Was den Libanon betrifft, so habe ich Saar gegenüber auch meine Hoffnung auf einen Waffenstillstand zum Ausdruck gebracht und die Rolle betont, die die UN-Mission bei der vollständigen Umsetzung der Resolution 1701 spielen kann", erklärte der Außenminister.

Das Gespräch konzentrierte sich dann auf die Sicherheitslage im Nahen Osten. Tajani bekräftigte "die überzeugte Unterstützung Italiens für Israel und seine Bevölkerung nach dem barbarischen Angriff der Hamas am 7. Oktober und den anhaltenden Raketenangriffen der Hisbollah".

Anschließend erörterten die beiden Minister die Risiken einer weiteren Eskalation der Gewalt in der Region, insbesondere im Falle einer Verschärfung der Konfrontation zwischen Israel und dem Iran. Hinsichtlich der Friedensaussichten hofft Tajani, dass angesichts des Verschwindens des Hamas-Führers Sinwar eine Einigung über die Einstellung der Gewalt im Gazastreifen und die Freilassung der Geiseln erzielt werden kann.