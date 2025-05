WERBUNG

Israel bombardiert weiterhin den Libanon und behauptet, alle Ziele seien legitime Einrichtungen und die Angriffe würde auf Hisbollah-Kämpfer abzielen.

In den frühen Morgenstunden wurden mehrere große Luftangriffe auf die südlichen Vororte von Beirut geflogen, darunter auch auf ein Gelände in der Nähe des einzigen internationalen Flughafens des Libanon.

Das israelische Militär (IDF) hatte zuvor eine Evakuierungsaufforderung für den Ort herausgegeben und erklärt, dass sich dort Einrichtungen der Hisbollah befänden, ohne nähere Angaben zu machen. Die Anwohner sagen, dass es in dem Gebiet nichts dergleichen gibt.

"Dies sind die Privatgrundstücke der Menschen. Möge Gott den Menschen helfen. Das ist nur ein Schaden um des Schadens willen", sagte Hassan Jaafil, ein Anwohner.

Es gab keine unmittelbaren Berichte über Verletzte bei diesen ersten Angriffen, und der Flughafen war nicht direkt betroffen. Die nationale Fluggesellschaft Middle East Airlines setzte den kommerziellen Flugbetrieb fort.

Später am Tag wurden jedoch bei einem israelischen Drohnenangriff auf ein Auto an einem Armeekontrollpunkt in der südlichen Hafenstadt Sidon drei Menschen getötet und sieben weitere, darunter auch UN-Friedenstruppen, verwundet.

Nach Angaben der libanesischen Armee handelte es sich bei den Verwundeten um drei libanesische Soldaten und vier malaysische UN-Friedenssoldaten, die zufällig durch das Gebiet fuhren. Über die Identität der Getöteten gab es zunächst keine Informationen.

Ein weiterer Drohnenangriff traf am frühen Donnerstag ein Auto auf einer Hauptverkehrsstraße in der Nähe von Beirut und tötete eine Frau, wie lokale Medien berichteten.

UNESCO-Welterbestätten sind gefährdet

Am selben Tag richteten rund 100 Mitglieder des libanesischen Parlaments eine "dringende Botschaft" an die UNESCO, in der sie den Schutz des libanesischen Kulturerbes forderten.

Die Ankündigung der Abgeordneten erfolgte, nachdem die israelische Luftwaffe vor kurzem Gebiete in der Nähe von archäologischen Stätten in verschiedenen Teilen des Libanon, darunter die nordöstliche Stadt Baalbek und die südliche Hafenstadt Tyrus, angegriffen hatte.

"Während des zerstörerischen Krieges gegen den Libanon hat Israel schwere Menschenrechtsverletzungen und Gräueltaten begangen", so die Abgeordnete Najat Saliba in der an die UNESCO-Chefin Audrey Azoulay gerichteten Botschaft. Sie verlas die von mehr als 100 Abgeordneten unterzeichnete Erklärung im Parlamentsgebäude in Beirut im Beisein einiger ihrer Kollegen.

Saliba forderte Azoulay auf, die historischen Stätten im Libanon zu schützen, insbesondere in Baalbek, Tyrus und anderen "wertvollen Gebieten, die aufgrund der zunehmenden Gräueltaten in großer Gefahr sind".

Am Mittwoch erklärte ein örtlicher Beamter, ein israelischer Luftangriff sei "gefährlich nahe" an den von der UNESCO gelisteten römischen Ruinen von Baalbek gelandet, die zu den größten und besterhaltenen römischen Tempeln außerhalb Roms zählen.

In den letzten Wochen hat die israelische Luftwaffe Luftangriffe in der Nähe des Hippodroms von Tyrus geflogen, das ebenfalls zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Frankreich glaubt, dass Trump die Lösung sein könnte

Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot erklärte bei seinem Besuch in Jerusalem, die Bedingungen seien "reif für Fortschritte in den kommenden Wochen auf dem Weg zu einer diplomatischen Lösung des anhaltenden Nahostkonflikts".

Dort traf Barrot mit seinem israelischen Amtskollegen Israel Katz zusammen.

In seiner Rede im israelischen Außenministerium wies Barrot darauf hin, dass die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten zu einer friedlichen Lösung beitragen kann. "Er (Trump) hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er den endlosen Kriegen im Nahen Osten ein Ende setzen will", erinnerte Barrot.

Barrot plädierte auch für ein Abkommen, "das die Freilassung aller Geiseln, den Waffenstillstand und den massiven Zustrom humanitärer Hilfe in den Gazastreifen ermöglicht, und um sich auf den Tag danach vorzubereiten."

"Die palästinensische Frage wird nicht verschwinden, unabhängig davon, welche amerikanische Regierung an der Macht ist", fügte er hinzu.

Seit dem Ausbruch des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah im Jahr 2023 wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Libanon mindestens 3.000 Menschen getötet und etwa 13.500 verwundet.