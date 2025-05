WERBUNG

Tausende Demonstrierende haben am Freitag das Parlamentsgebäude und das Präsidialamt der abtrünnigen, von Russland unterstützen Region Georgiens Abchasien gestürmt. Bei den Protesten in der Regionalhauptstadt Sochumi am Schwarzen Meer wurden mindestens acht Menschen verletzt.

Sie demonstrierten gegen ein Abkommen, das Russen erlaubt hätte, in Abchasien Eigentum zu erwerben. Die Gegner des Abkommens sagen, es würde die Preise für Wohnungen in die Höhe treiben und die Vorherrschaft Moskaus in der Region stärken. Abchasien ist mit seinen Bergen und Schwarzmeerstränden ein beliebtes Ziel für russische Touristen, und die Nachfrage nach Ferienhäusern könnte groß sein.

Rücktritt des Präsidenten gefordert

Die Menge schlug Fenster ein und riss die Gitterstäbe des Verwaltungsgebäudes des Präsidenten heraus. Eine Demonstrantin skandierte auf dem Vorplatz: "Entlassen Sie den Präsidenten! Aber zusätzlich zu unserer Forderung nach dem Rücktritt des Präsidenten fordern wir, dass das Parlament ein Moratorium für das Abkommen (mit Russland) und über das Wohnungsgesetz verhängt. Wenn unser Volk hier und heute nicht zwei Moratorien hat und der Präsident nicht zurücktritt, denke ich, dass sie diesen Platz nicht verlassen sollten."

Inmitten der Unruhen haben die Behörden den Gesetzesentwurf bereits zurückgezogen, um eine Lösung zu finden.

Der größte Teil Abchasiens löste sich 1993 in Kämpfen von Georgien. 2008 verlor Georgien in einem kurzen Krieg mit Russland die Kontrolle über den Rest des Gebiets. Russland erkennt Abchasien als unabhängigen Staat an, doch viele Abchasen sind besorgt, dass die Region mit ihren rund 245 000 Einwohnern nur ein Satellitenstaat Moskaus ist.