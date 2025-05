WERBUNG

Die Bürgermeisterin von Amsterdam, Femke Halsema, hat bedauert, das Wort "Pogrom" verwendet zu haben, um die Angriffe auf israelische Fußballfans in der niederländischen Hauptstadt nach dem Spiel zwischen Maccabi Tel Aviv und AFC Ajax zu beschreiben.

Auf einer Pressekonferenz direkt nach dem Spiel hatte Halsema erklärt: "Jungs auf Motorrollern fuhren durch die Stadt auf der Suche nach israelischen Fußballfans, es war eine Fahrerflucht. Ich verstehe sehr gut, dass dies die Erinnerung an Pogrome wachruft."

Inzwischen distanzierte sie sich von dieser Aussage und kritisierte, dass der Begriff politisch instrumentalisiert wurde, sowohl national als auch international. "Ich muss sagen, dass ich in den darauffolgenden Tagen gesehen habe, wie das Wort Pogrom sehr politisch wurde und tatsächlich zu Propaganda wurde.

Die israelische Regierung sprach von einem palästinensischen Pogrom in den Straßen von Amsterdam. In Den Haag wird das Wort Pogrom hauptsächlich verwendet, um marokkanische Amsterdamer, also Muslime, zu diskriminieren. So habe ich es nicht gemeint. Und ich wollte das auch nicht", sagte Halsema am Sonntag gegenüber den niederländischen Staatsmedien.

Auf die Frage, ob sie den Begriff erneut verwenden würde, sagte Halsema: "Ich habe keinen direkten Vergleich gezogen, sondern gesagt, dass ich mir das Gefühl vorstellen kann. Und damit wollte ich meine Trauer zum Ausdruck bringen. Aber ich bin kein Instrument in einem nationalen und internationalen politischen Kampf."

Kritik an Sicherheitsdiensten und Israel

Die Bürgermeisterin übte auch Kritik an den örtlichen Sicherheitsdiensten und bemängelte, dass sie nicht ausreichend auf die Gewalttaten vorbereitet gewesen seien. "Diese Informationen waren mir nicht bekannt... Die Geschichte eines rassistischen Clubs wurde mir nie richtig erzählt."

Die Polizei eskortiert die Anhänger von Maccabi Tel Aviv zur U-Bahn-Station, die sie zum Ajax-Stadion führt. InterVision/AP

Halsema verurteilte zudem die schnelle Reaktion Israels, das den Vorfall als gezielten Angriff auf Israelis dargestellt hatte, obwohl Maccabi-Anhänger zuvor antiarabische Parolen skandiert und palästinensische Flaggen heruntergerissen hatten. "Wir wurden von Israel völlig überrumpelt. Um 3 Uhr morgens hielt (Israels) Premierminister (Benjamin) Netanjahu bereits einen Vortrag über die Geschehnisse in Amsterdam, während wir noch dabei waren, die Fakten zusammenzutragen", erklärte sie.

Politische Konsequenzen in den Niederlanden

Die Gewalt bei dem Fußballspiel hat auch in den Niederlanden politische Wellen geschlagen. Die Finanzstaatssekretärin Nora Achahbar, die aus Marokko stammt, kündigte am Freitag ihren Rücktritt an. Der rechtsextreme Politiker Geert Wilders hatte zuvor Marokkaner für die Angriffe verantwortlich gemacht und behauptet: "Wir haben gesehen, wie Muslime Juden gejagt haben."

Wilders forderte, dass verurteilte Täter, die die doppelte Staatsbürgerschaft besitzen, abgeschoben werden sollten. Achahbar, Mitglied der zentristischen Partei "Neuer Gesellschaftsvertrag", erklärte bei ihrem Rücktritt: "Die polarisierenden Umgangsformen haben sich so auf mich ausgewirkt, dass ich meine Rolle als Staatssekretärin nicht mehr ausüben konnte oder wollte."

In ihrer Erklärung warnte sie vor den gesellschaftlichen Folgen der wachsenden Polarisierung: "Die Polarisierung in der Gesellschaft ist gefährlich, weil sie das Band zwischen den Menschen untergräbt. Dadurch fangen wir an, uns gegenseitig als Gegner statt als Mitbürger zu sehen."