Die Syrer haben die ersten Freitagsgebete seit dem Sturz von Präsident Baschar al-Assad verrichtet. Sie versammelten sich im ganzen Land, um das Ende eines halben Jahrhunderts autoritärer Herrschaft zu feiern.

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Die Versammlungen veranschaulichten die dramatischen Veränderungen in Syrien, die weniger als eine Woche nach dem Einmarsch der Aufständischen in Damaskus und dem Sturz Assads stattgefunden haben.

Unterdessen traf US-Außenminister Antony Blinken mit Verbündeten in der Region zusammen und forderte eine "inklusive und nicht-sektiererische" Übergangsregierung.

Blinken kam zu Gesprächen nachJordanien und der Türkei und machte auch einen zuvor unangekündigten Zwischenstopp im Irak.

Syrer versammeln sich vor der Umayyad-Moschee zum ersten Freitagsgebet seit dem Sturz von Bashar al-Assad in Damaskus, 13. Dezember, 2024. Ghaith Alsayed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Bislang gibt es keine Informationen, nach denen die USA direkte Gespräche mit den neuen syrischen Machthabern geführt haben.

Die wichtigste aufständische Kraft, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), hat nach der Eroberung von Damaskus am vergangenen Sonntag daran gearbeitet, Sicherheit herzustellen und einen politischen Übergang einzuleiten.

Die Gruppe versucht, die vom Sturz al-Assads überraschte Öffentlichkeit zu beruhigen, die über extremistische Dschihadisten unter den Rebellen besorgt ist.

Die Anführer der Aufständischen behaupten, die Gruppe habe mit ihrer extremistischen Vergangenheit gebrochen. Bis dato aber wird die HTS von den Vereinigten Staaten und einigen europäischen Ländern nach wie vor als terroristische Vereinigung betrachtet.

Der Anführer der HTS, Ahmad al-Sharaa, früher bekannt als Abu Mohammed al-Jolani, gratulierte am Freitag in einer Videobotschaft "dem großen syrischen Volk zum Sieg der gesegneten Revolution".

Syrer versammeln sich während einer feierlichen Demonstration nach dem ersten Freitagsgebet seit dem Sturz von Bashar al-Assad in Damaskus, 13. Dezember 2024. Ghaith Alsayed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Ich lade sie ein, auf die Straßen zu gehen und ihre Freude zu zeigen, ohne zu schießen oder die Menschen zu verängstigen. Danach werden wir daran arbeiten, dieses Land aufzubauen, und wie ich zu Beginn sagte, werden wir mit Gottes Hilfe siegreich sein."

Al-Sharaa versprach, Syrien eine pluralistische Regierung zu geben, um die Befürchtungen vieler Syrer, insbesondere der Minderheiten, vor einer harten, extremistische Herrschaft zu zerstreuen.

Ein weiterer Schlüsselfaktor wird die internationale Anerkennung einer neuen Regierung in dem Land sein, in dem mehrere ausländische Mächte ihre Hände im Spiel haben.

Die sunnitisch-arabischen Aufständischen, die Assad stürzten, taten dies mit maßgeblicher Hilfe der Türkei, einem langjährigen Feind der von den USA unterstützten kurdischen Kräfte.

Alle Gruppen brauchen einen festen Platz in der neuen Verfassung. Keine Seite sollte privilegiert werden. Das würde bedeuten, dass wir wieder die gleichen alten Probleme haben. Najwa Msatat Syrischer Bürger, Damaskus

Die Türkei kontrolliert einen Streifen syrischen Territoriums entlang der gemeinsamen Grenze und unterstützt eine aufständische Fraktion, die mit der HTS auf unangenehme Weise verbündet ist. Sie sind zutiefst gegen jegliche Gewinne der syrischen Kurden.

Der türkische Außenminister Hakan Fidan teilte mit, dass die türkische Botschaft in Damaskus am Samstag zum ersten Mal seit 2012, als sie wegen des syrischen Bürgerkriegs geschlossen wurde, wieder geöffnet werden würde.

Die USA haben Truppen im Osten Syriens stationiert, um Reste der Gruppe Islamischer Staat (IS) zu bekämpfen, und unterstützen kurdisch geführte Kämpfer, die den größten Teil des Ostens beherrschen.

Seit dem Sturz Assads bombardiert Israel Standorte in ganz Syrien und gibt an, es wolle verhindern, dass Waffen in die Hände von Extremisten fallen. Außerdem hat es einen Teil des südlichen Syriens entlang der Grenze zu den von Israel besetzten Golanhöhen besetzt und bezeichnet ihn als Pufferzone.

Syrer versammeln sich während einer feierlichen Demonstration nach dem ersten Freitagsgebet seit dem Sturz von Bashar al-Assad in Damaskus, 13. Dezember 2024. Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

Nach den Gesprächen mit Fidan sagte Blinken, es gebe eine "breite Übereinstimmung" zwischen der Türkei und den USA darüber, was sie sich in Syrien wünschen.

Dazu gehöre zunächst eine "Übergangsregierung, die integrativ und nicht-sektiererisch ist, die die Rechte von Minderheiten und Frauen schützt" und die "keine Bedrohung für die Nachbarländer Syriens darstellt", so Blinken.

Fidan sagte, dass die Priorität darin bestehe, "so schnell wie möglich Stabilität in Syrien herzustellen, zu verhindern, dass der Terrorismus an Boden gewinnt, und sicherzustellen, dass der IS und die PKK nicht dominieren", womit er sich auf die Gruppe Islamischer Staat und die Arbeiterpartei Kurdistans bezieht.

Ankara betrachtet die PKK innerhalb der türkischen Grenzen als terroristische Gruppe, ebenso wie die von den USA unterstützten kurdischen Kräfte in Syrien.

Ein US-Beamter sagte, sowohl Präsident Recep Tayyip Erdoğan als auch Fidan in Ankara hätten gegenüber Blinken erklärt, dass auf kurdische Angriffe auf türkische Stellungen reagiert werden müsse.

Die USA haben in den letzten Tagen versucht, derartige Zwischenfälle zu begrenzen, und halfen bei der Organisation eines Abkommens, um Konfrontationen um die nordsyrische Stadt Manbij zu verhindern.

In Bagdad traf Blinken mit dem irakischen Premierminister Mohammed al-Sudani zusammen und erklärte, beide Länder wollten sicherstellen, dass die IS den Übergang in Syrien nicht ausnutzt, um wieder aufzutauchen.

"Nachdem wir Daesh in seine Schranken verwiesen haben, können wir ihn nicht wieder herauslassen, und wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert", so Blinken.

Der US-Beamte, der die Reporter informierte, sagte, Blinken habe al-Sudani gegenüber betont, wie wichtig es sei, dass der Irak seine volle Souveränität über sein Territorium und seinen Luftraum ausübe, um den Iran daran zu hindern, Waffen und Ausrüstung nach Syrien zu transportieren - entweder für die Anhänger al-Assads oder für die militante Hisbollah-Gruppe im Libanon.