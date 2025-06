WERBUNG

Die Macht von Serbiens Präsident Vucic wird seit Wochen durch Straßenproteste von Universitätsstudenten in Frage gestellt. Die Kundgebung auf dem Belgrader Slavija-Platz am Sonntag war eine der größten der letzten Jahre. Sie war Teil einer Bewegung, die Rechenschaft über den Einsturz eines Vordachs am 1. November in einem Bahnhof im Norden des Landes forderte, bei dem 15 Menschen ums Leben kamen.

Kleinere Kundgebungen fanden auch in den Städten Nis und Kragujevac statt. Die Kundgebung in Belgrad begann mit einer 15-minütigen Schweigeminute für die Opfer, später ertönten Sprechchöre wie "Ihr habt Blut an euren Händen".

Menschen nehmen an einem Protest gegen die serbischen Behörden in Belgrad, Serbien, am Sonntag, 22. Dezember 2024, teil. Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Viele in Serbien machen die weit verbreitete Korruption sowie schlampige Arbeit für den Einsturz am Bahnhofsgebäude in der Stadt Novi Sad verantwortlich. Das Gebäude war in den letzten Jahren bereits zweimal im Rahmen fragwürdiger Megaprojekte unter Beteiligung chinesischer Staatsunternehmen renoviert worden.

Die Demonstranten fordern, dass Vucic und die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden.

Auch Serbiens populäre Theater- und Filmschauspieler schlossen sich dem Protest an. Der Schauspieler Bane Trifunovic bezeichnete die Kundgebung am Sonntag als "ein Fest der Freiheit".

Der serbische Präsident weihte indes am Sonntag einen Abschnitt einer neu gebauten Autobahn in Zentralserbien ein. Vucic sagte, er werde auf die Forderungen der Opposition nach einer Übergangsregierung nicht eingehen und warf seinen Gegnern vor, mit Hilfe von Studenten zu versuchen, die Macht zu übernehmen.

"Sie [die Opposition] wissen nicht, was sie tun sollen, außer die Kinder von irgendwelchen Leuten zu benutzen", so Vucic.

Die Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der Tragödie von Novi Sad 13 Personen verhaftet, darunter einen Regierungsminister, dessen spätere Freilassung die Skepsis der Öffentlichkeit hinsichtlich der Verlässlichkeit der Ermittlungen verstärkte.

Die wochenlangen Proteste spiegeln zudem die allgemeine Unzufriedenheit mit Vucics Regierung wider. Der populistische Staatschef will Serbien offiziell in die Europäische Union führen, sieht sich jedoch mit dem Vorwurf konfrontiert, die demokratischen Freiheiten zu beschneiden, anstatt sie voranzubringen.

Oppositionsparteien erklärten, eine Übergangsregierung, die freie und faire Wahlen vorbereiten würde, könne ein Ausweg aus den politischen Spannungen sein. Die regierenden Populisten werden auch beschuldigt, frühere Wahlen manipuliert zu haben.

Die serbische Regierung hat die Winterferien verlängert und um fast eine Woche vorgezogen, um den sich ausweitenden Studentenprotesten zu begegnen.

Der Unterricht an den Universitäten in dem Balkanland wurde wochenlang ausgesetzt, die Studenten schlugen in den Gebäuden ihrer Fakultäten Camps auf. In den letzten Tagen haben sich weitere Hochschüler der Bewegung angeschlossen. Gelegentlich kam es zu Gewaltausbrüchen, als offenbar regierungsnahe Schläger versuchten, die Proteste zu stören.

Eine Gruppe von Landwirten erklärte am Sonntag, die Polizei habe ihnen den Traktor weggenommen, mit dem sie zu den Protesten in die Belgrader Innenstadt fahren wollten. Neben den Landwirten bekommen die serbischen Studenten auch landesweite Unterstützung von anderen Mitgliedern der Gesellschaft, darunter Professoren, Medienvertreter, Anwälte und prominente Persönlichkeiten.

Vucic beschuldigte die Studenten zunächst, die Proteste zu starten, weil sie dafür bezahlt werden würden. Später sagte er, er habe ihre Forderungen erfüllt, einschließlich der Veröffentlichung von Unterlagen über die Renovierungsarbeiten am Bahnhof von Novi Sad.