Grönlands Premierminister Mute Egede hat in einer Neujahrsansprache dazu aufgerufen, die Unabhängigkeit der Nordatlantikinsel von ihrem ehemaligen Kolonialherrn Dänemark anzustreben.

Die größte Insel der Welt - auf der rund 57 000 Menschen leben - war eine dänische Kolonie, bis sie 1979 ein selbstverwaltetes Gebiet Dänemarks wurde. Seit 2009 hat Grönland das Recht, durch ein Referendum seine Unabhängigkeit zu erklären.

"Die Geschichte und die aktuellen Bedingungen haben gezeigt, dass unsere Zusammenarbeit mit dem Königreich Dänemark nicht zu einer vollständigen Gleichberechtigung geführt hat", sagte Egede, der Mitglied der für die Unabhängigkeit eintretenden Partei Gemeinschaft des Volkes (IA) ist.

"Es ist nun an der Zeit, dass unser Land den nächsten Schritt macht", fügte er hinzu. "Wie andere Länder in der Welt müssen wir daran arbeiten, die Hindernisse für die Zusammenarbeit - die wir als die Fesseln des Kolonialismus bezeichnen können - zu beseitigen und voranzukommen."

Egedes Rede in dieser Woche erfolgte, nachdem der designierte US-Präsident Donald Trump im vergangenen Monat seinen Wunsch wiederholt hatte, Grönland von Dänemark zu kaufen, nachdem er diesen Wunsch erstmals 2019 während seiner ersten Amtszeit geäußert hatte. Als Reaktion auf Trumps jüngste Äußerungen sagte Egede letzte Woche, Grönland stehe "nicht zum Verkauf und wird auch nie zum Verkauf stehen".

Die Unabhängigkeitsbewegung gewinnt unter anderem deshalb an Fahrt, weil im vergangenen Jahrhundert mehrfach Verfehlungen der dänischen Behörden aufgedeckt wurden, darunter eine erzwungene Verhütungskampagne in den 1960er und 1970er Jahren.

Egede schlug vor, dass ein Unabhängigkeitsreferendum mit den Parlamentswahlen im April zusammenfallen könnte.

"Die Arbeiten zur Schaffung der Rahmenbedingungen für Grönland als unabhängiger Staat haben bereits begonnen", sagte er. "Es ist notwendig, wichtige Schritte zu unternehmen ... Die bevorstehende neue Wahlperiode muss zusammen mit den Bürgern diese neuen Schritte schaffen."

Grönland - dessen Hauptstadt Nuuk näher an New York als an Kopenhagen liegt - ist reich an Mineralien-, Öl- und Erdgasvorkommen, ist aber auf jährliche Subventionen aus Dänemark in Höhe von rund 500 Millionen Euro pro Jahr angewiesen.

Grönland beherbergt einen großen Luftwaffenstützpunkt der US Air Force und ist für das US-Militär von strategischer Bedeutung. Nach Trumps jüngsten Äußerungen über den Kauf der Insel im vergangenen Monat kündigte Dänemark an, die Verteidigungsausgaben für Grönland um mindestens 1,3 Mrd. EUR zu erhöhen - obwohl der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen den Zeitpunkt als "Ironie des Schicksals" bezeichnete.