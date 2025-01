Ilham Alijew: "Wir fordern Gerechtigkeit und Bestrafung der Schuldigen"

Von Euronews

Der aserbaidschanische Präsident hat sich mit den Angehörigen der Opfer des Flugzeugabsturzes bei Aktau getroffen. Er teilte ihnen mit, dass er die Russische Föderation dafür verantwortlich macht und von ihr "volle Transparenz und menschliches Verhalten" erwartet.

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew fordert die Bestrafung der Verantwortlichen für den Absturz eines AZAL-Flugzeugs bei Aktau. Dies sagte er bei einem Treffen mit Angehörigen der Toten und überlebenden Besatzungsmitgliedern. "Ich kann mit Gewissheit sagen, dass die Schuld dafür, dass aserbaidschanische Bürger bei dieser Katastrophe ums Leben kamen, bei den Vertretern der Russischen Föderation liegt. Und wir fordern Gerechtigkeit, wir fordern die Bestrafung der Schuldigen, wir fordern volle Transparenz und menschliches Verhalten", wurde Alijew von der Agentur AZERTAGE zitiert.

Ich kann mit Gewissheit sagen, dass die Schuld dafür, dass aserbaidschanische Bürger bei dieser Katastrophe ums Leben kamen, bei den Vertretern der Russischen Föderation liegt. Und wir fordern Gerechtigkeit, wir fordern die Bestrafung der Verantwortlichen, wir fordern volle Transparenz und menschliches Verhalten. Ilham Alijew

Der aserbaidschanische Präsident erinnerte daran, dass in Brasilien, dem Herstellerland des abgestürzten Flugzeugs, derzeit die Entschlüsselung der Flugschreiber im Gange ist, um "das Bild der Tragödie" vollständig wiederherzustellen. "Dies wird natürlich ein wichtiger Moment für die vollständige Untersuchung dieser Tragödie und die Bestrafung der Verantwortlichen sein", sagte Alijew.

Das Flugzeug der Azerbaijan Airlines, das von Baku nach Grosny unterwegs war, stürzte am 25. Dezember ab. An Bord befanden sich 67 Personen, darunter 5 Besatzungsmitglieder; 38 starben, 29 überlebten. Drei Stunden nach der Tragödie sagte Präsident Alijew im Staatsfernsehen, dass "das Flugzeug auf russischem Territorium, in der Nähe der Stadt Grosny, von außen beschädigt wurde und beinahe die Kontrolle verloren hätte". Die Quellen unseres Senders in der aserbaidschanischen Regierung sagten zur gleichen Zeit, dass das Flugzeug von einer russischen Boden-Luft-Rakete getroffen wurde. Offenbar handelt es sich um Luftabwehr, denn zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Landung des Flugzeugs in Grosny wurde über der Stadt der Angriff ukrainischer Drohnen reflektiert. Es wird auch berichtet, dass das Flugzeug um eine Landung auf einem russischen Flughafen gebeten hatte, aber über das Kaspische Meer nach Kasachstan geschickt wurde.

Der Kreml empfahl, "keine Hypothesen aufzustellen" und das Ergebnis der Ermittlungen abzuwarten. Moskau ließ zunächst auch andere Gründe für den Absturz zu - die Kollision mit einem Vogelschwarm und eine Zylinderexplosion an Bord. Der aserbaidschanische Präsident äußerte seine Enttäuschung über die "wahnhaften Versionen" und forderte Russland auf, sich zu entschuldigen, die Beteiligten zu bestrafen und Schadenersatz zu leisten.

Der russische Präsident Wladimir Putin rief Alijew Ende Dezember zweimal an. Der Kreml-Webseite zufolge entschuldigte er sich, weil der "tragische Vorfall" im russischen Luftraum stattgefunden habe.