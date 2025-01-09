Wie soll die europäische Aufrüstung finanziert werden?

WERBUNG

Die Finanzierung einer gemeinsamen Aufrüstung ist kein einfaches Thema in der EU:

Auf der einen Seite sind die öffentlichen Finanzen angeschlagen, auf der anderen Seite ist da die Bedrohung aus Russland. Die USA werden sich aus Angelegenheiten der europäischen Verteidigung auf Dauer zurückziehen - das hatte US-Präsident Donald Trump wiederholt angekündigt.

"Man muss Fabriken schaffen, man muss Menschen ausbilden. Das geht also nicht von heute auf morgen", erinnert Philippe Perchoc, Direktor am IRSEM Europe, dem europäischen Büro des Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire.

Die Mitgliedstaaten haben nach der groß angelegten russischen Invasion der Ukraine, die am 24. Februar 2022 begann, tief in die Tasche greifen müssen.

Im Jahr 2024 beliefen sich die Verteidigungsausgaben der 27 auf 326 Milliarden Euro, was laut der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) 1,9 % des BIP der EU entspricht. Damit sind diese Ausgaben im Vergleich zu 2021 um 31 % in die Höhe geschnellt.

Gemeinsam einkaufen und produzieren

Im Zuge des Krieges in der Ukraine wurden verschiedene Lösungen zur Finanzierung der Verteidigung des Kontinents diskutiert, wie z. B. die gemeinsame Produktion und der gemeinsame Kauf von Waffen.

Der "Ausgangspunkt" sollte die Wahl gemeinsamer Ausgaben sein, um die Effizienz und Rentabilität zu erhöhen und die Kosten zu senken, meint Guntram Wolff, Senior Fellow am Bruegel-Institut.

Hyperschallraketen, Luftverteidigung, Satelliten, Drohnen","wenn wir in diesen Bereichen zusammenarbeiten, werden wir wirklich mehr für unser Geld bekommen", versichert er gegenüber Euronews.

Allerdings stehen die spezifischen Rüstungsbedürfnisse der Mitgliedstaaten dieser Form der Zusammenarbeit manchmal im Wege.

Frankreich benötigt zum Beispiel "eine nukleare Abschreckungsfähigkeit", versichert Jan Joel Andersson, Senior Analyst am EU-Institut für Sicherheitsstudien.

Einige Expeditionsländer würden "leichtere und leicht transportierbare Ausrüstung" wie gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie bevorzugen, "während andere Länder sich darauf vorbereitet haben, einen Feind oder Gegner hier in Europa zu bekämpfen und sich daher mehr auf schwere Panzer und schwere Artillerie konzentriert haben", so der Forscher gegenüber Euronews.

Gemeinsame Kreditaufnahme

Gemeinsame Anleihen, auch Eurobonds genannt, könnten die Aufrüstung finanzieren.

"Die Idee einer größeren gemeinsamen Anleihe der EU ist die Tatsache, dass viele Mitgliedstaaten Probleme mit ihren nationalen Finanzen haben und hier wäre es gewissermaßen der Weg, die kollektive Macht der EU als Kreditnehmer voll auszunutzen, um die Anleihe tatsächlich billiger zu machen", erklärt Jan Joel Andersson.

Allerdings zögern Befürworter der Haushaltsorthodoxie wie Deutschland weiterhin, gemeinsam Kredite aufzunehmen.

Sollte man "europäisch kaufen"?

Einige, wie der französische Präsident Emmanuel Macron, rufen im Namen der strategischen Autonomie dazu auf, "europäisch einzukaufen".

Andere ziehen es vor, anderswo zu bestellen, um Kosten zu sparen oder Lieferzeiten zu verkürzen.

"Es ist nicht so, dass man nur europäisch kaufen sollte, ich glaube, das hat niemand im Sinn, aber man muss vielleicht den Anteil dessen, was europäisch ist, in dem, was man kauft, aufwerten", sagt Philippe Perchoc, Direktor am IRSEM Europe, gegenüber Euronews.

"Was anderswo als in Europa hergestellt wird, haben wir keine Priorität beim Verbrauch. Wir haben einen Vertrag unterzeichnet, und wenn sich die Bedingungen ändern, wenn etwas im Indopazifik oder in Taiwan passiert, haben die Europäer keine Priorität. Also muss man sich eigentlich absichern", meint der Wissenschaftler.

Die Rolle der EU ist jedoch begrenzt: Die Verteidigung ist eine ausschließliche Zuständigkeit der Staaten.