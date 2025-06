WERBUNG

Der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti vertritt die Ansicht, dass sich die Größe der kosovarischen Sicherheitskräfte verdoppelt hat und bis 2028 in eine nationale Armee umgewandelt werden soll. Die Spannungen mit Serbien haben nach Bombenexplosionen zugenommen, für die das Kosovo Serbien verantwortlich macht. Beweise gibt es dafür nicht.

Der Kosovo, der 2008 seine Unabhängigkeit erklärt hat, wird von Serbien weiterhin nicht anerkannt. Der Verteidigungsminister hat angekündigt, dass er an der Eröffnung einer staatlichen Munitionsfabrik arbeitet. Albin Kurti, Ministerpräsident des Kosovo: "Die Waffen und die Munition, die Sie heute in unserer Armee sehen, wurden von NATO-Mitgliedsländern gekauft, insbesondere von den Vereinigten Staaten von Amerika, der Türkei, Deutschland, Großbritannien und Kroatien."

Einige Experten haben sich über die militärischen Entwicklungen besorgt geäußert und befürchten, dass sie die Spannungen in der Region verschärfen könnten. Aleksandar Rapajić, Zentrum für demokratische Kultur (Kosovo): "Es ist also sehr gefährlich, wenn es eine so plötzliche Aufrüstung und Militarisierung eines ganzen Teils gibt, das kann nur in eine Richtung führen."

Die kosovarischen Sicherheitskräfte erweitern ihre Ausrüstung durch gepanzerten Fahrzeugen, Drohnen und Panzerabwehrraketen. Die Regierung behauptet, ihre militärische Aufrüstung diene der Verteidigung und werde nur in Abstimmung mit ihren Verbündeten erfolgen.

Richter eines von der Europäischen Union unterstützten Gerichts haben am Donnerstag die Verhaftung von drei weiteren Veteranen des Kosovo wegen angeblicher Verstöße gegen die Rechtspflege angeordnet.

In einer Erklärung der Sonderstaatsanwaltschaft mit Sitz in Den Haag, Niederlande, wurde bestätigt, dass die von den Kosovo-Spezialkammern genehmigten und von der EU-Rechtsstaatlichkeitsmission (EULEX) unterstützten Operationen im Kosovo weitergehen.

Kosovarische Medien berichteten von drei Verhaftungen.

Das Gericht in Den Haag und die damit verbundene Staatsanwaltschaft wurden nach einem Bericht des Europarats, einer Menschenrechtsorganisation, aus dem Jahr 2011 eingerichtet, in dem behauptet wurde, dass UCK-Kämpfer mit menschlichen Organen von Gefangenen gehandelt und Serben und andere ethnische Albaner getötet haben. Die Vorwürfe der Organentnahme wurden nicht in die Anklageschriften des Gerichts aufgenommen.