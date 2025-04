WERBUNG

Der designierte US-Präsident hat angekündigt, er werde an seinem ersten Tag als Präsident eine Reihe von Durchführungsverordnungen unterzeichnen, um "unser Land auf den richtigen Kurs zu bringen".

In einer Rede vor Anhängern auf einer "MAGA Victory Rally" in Washington DC am Vorabend seiner Amtseinführung versprach Trump, mit "historischer Geschwindigkeit" zu handeln, um eine Reihe von Problemen zu lösen.

Im Wahlkampf versprach Trump die massenhafte Abschiebung illegaler Einwanderer in den Vereinigten Staaten und sagte auf der Kundgebung, dass dies ein Schwerpunkt seiner Verordnungen sein werde.

Der designierte Präsident Donald Trump spricht auf einer Kundgebung in Washington DC vor seiner Amtseinführung, 19. Januar 2025 Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

"Die Invasion an unseren Grenzen wird zum Stillstand kommen. Und alle illegalen Grenzverletzer werden auf die eine oder andere Weise wieder nach Hause gehen", sagte er.

Einige Experten sind jedoch der Meinung, dass die Abschiebung von Millionen von Migranten ohne Papiere mit erheblichen logistischen Hürden und rechtlichen Herausforderungen verbunden wäre und Kosten in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar verursachen könnte.

Trump sagte auch, er werde eine Verordnung erlassen, die ein TikTok-Verbot aufschiebt, "damit wir eine Vereinbarung zum Schutz unserer nationalen Sicherheit treffen können".

Die beliebte Videostreaming-App war am späten Samstagabend abgeschaltet worden, nachdem der Oberste Gerichtshof ein Verbot der App aus Gründen der nationalen Sicherheit bestätigt hatte.

Das Publikum verfolgt die Rede des designierten US-Präsidenten Donald Trump bei einer Kundgebung vor seiner Amtseinführung am Montag, 19. Januar 2025 Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Doch Stunden später kehrte die App zur Erleichterung ihrer treuen Nutzer zurück.

"Vielen Dank für Ihre Geduld und Unterstützung. Als Ergebnis der Bemühungen von Präsident Trump ist TikTok in den USA wieder verfügbar", hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Trumps rechtliche Befugnis, einseitig zu entscheiden, das Gesetz nicht durchzusetzen, das im April mit überwältigender parteiübergreifender Unterstützung verabschiedet und am Freitag vom Obersten Gerichtshof bestätigt wurde, ist unklar.

Die rasanten Entwicklungen des Wochenendes machten jedoch deutlich, wie dramatisch sich die Debatten über Technologie, soziale Medien und nationale Sicherheit verändert haben, seit Trump das letzte Mal im Weißen Haus war.

Es wurde auch deutlich, wie genau Trump diese Veränderungen verfolgt, nachdem er einen erfolgreichen Wahlkampf geführt hat, in dem er sich die Anziehungskraft einiger sozialer Medienplattformen zunutze gemacht hat, um bei den Wählern zu punkten.

"Aber ich habe gesagt, dass wir TikTok retten müssen (...) Wir müssen eine Menge Arbeitsplätze retten. Wir wollen unser Geschäft nicht nach China verlagern. Wir wollen unser Geschäft nicht anderen Leuten überlassen", sagte er zu seinen Anhängern.

TikTok wird in den USA abgeschaltet. Gesehen auf einem Mobiltelefon in Los Angeles, 18. Januar 2025 Andy Bao/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Trump hatte zuvor gesagt, dass er "ein warmes Plätzchen in meinem Herzen für TikTok hat" und dass sein Konto auf der App ihm geholfen hat, eine jüngere Wählerschaft zu erreichen, um die Wahl 2024 zu gewinnen.

Aber es war auch Trump, der anfangs die Bemühungen anführte, die App aus Gründen der nationalen Sicherheit zu verbieten. Im Jahr 2020, gegen Ende seiner ersten Präsidentschaft, versuchte er, TikTok mit einer Verordnung zu verbieten und drängte darauf, dass die App von Microsoft übernommen wird. Daraufhin reichte TikTok eine Klage gegen das Verbot ein.

Trump nahm auch den scheidenden Präsidenten Joe Biden aufs Korn, kritisierte seine Amtszeit als "gescheiterte Regierung" und versprach, "die Herrschaft eines gescheiterten und korrupten politischen Establishments zu beenden".

Er reklamierte die Lorbeeren für das Waffenstillstandsabkommen für den Gazastreifen nach 15 Monaten andauernden verheerenden Kämpfen. Am selben Tag wurde die erste Gruppe israelischer Geiseln, die von der Hamas in Gaza festgehalten wurden, freigelassen.

Die Israelin Romi Gonen, die 2023 von der Hamas entführt wurde, steigt nach ihrer Freilassung aus dem Gazastreifen aus einem Lieferwagen, 19. Januar 2025 Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

"All dies im Nahen Osten in weniger als drei Monaten, ohne Präsident zu sein. Wir haben mehr erreicht, ohne Präsident zu sein, als sie in vier Jahren erreicht haben, als sie Präsident waren", sagte Trump.

Die Vereinigten Staaten waren eines der Vermittlerländer bei den Waffenstillstandsverhandlungen, und neben Katar und Ägypten nahmen auch Vertreter von Biden und Trump daran teil. Trumps Amtseinführung wird am Montag um 18:00 Uhr MEZ in Washington DC stattfinden.

Anfang der Woche wurde beschlossen, die Veranstaltung wegen der für die Stadt vorhergesagten eisigen Temperaturen nach drinnen zu verlegen.