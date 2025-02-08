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"Man bekommt eine Gänsehaut": Mehr als 100 Schlangen im Garten eines Australiers gefunden

Schwarze Rotbauchschlangen werden in einem Eimer festgehalten, nachdem 102 der Reptilien am 31. Januar 2025 in einem Garten in einem Vorort von Sydney gefangen worden waren.
Schwarze Rotbauchschlangen werden in einem Eimer festgehalten, nachdem 102 der Reptilien am 31. Januar 2025 in einem Garten in einem Vorort von Sydney gefangen worden waren. Copyright  Cory Kerewaro/Cory Kerewaro
Copyright Cory Kerewaro/Cory Kerewaro
Von Kieran Guilbert
Zuerst veröffentlicht am
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Reptilienpfleger haben auf einem Grundstück in Sydney 102 giftige schwarze Rotbauchschlangen aus einem Mulchhaufen geborgen, ein Fund, der Experten verblüfft hat.

Ein australischer Mann hat mehr als 100 giftige schwarze Rotbauchschlangen aus einem Mulchhaufen in seinem Garten in Sydney gefunden.

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David Stein rief letzte Woche bei Reptile Relocation Sydney an, nachdem er einige Schlangen in den Mulchhaufen in seinem Haus im Vorort Horsley Park am westlichen Stadtrand von Sydney schlüpfen gesehen hatte.

Der Schlangenfänger Dylan Cooper traf noch am selben Tag ein und konnte 102 trächtige und neugeborene Schlangen einfangen.

"Allein diese Menge in einer Gruppe zu sehen, lässt einen zittern", so Stein.

Experten sind sich nicht im Klaren darüber, wie so viele Schlangen sich in einer so kurzen Zeitspanne vermehren konnten.

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Scott Eipper, der mehrere Bücher über australische Schlangen geschrieben hat, erklärte, dass sich trächtige Rotbauchschlangen möglicherweise aus Sicherheitsgründen oder aufgrund eines Mangels an geeigneten Lebensräumen für die Geburt zusammenfinden.

Das außerordentlich heiße Wetter in Sydney könnte die Geburten ausgelöst haben, erklärte er.

"Dies ist ein Einzelfall. Es ist sicherlich ein sehr seltenes Ereignis."

Die Regierungsbehörden gaben Kerewaro am Donnerstag die Erlaubnis, die geretteten Schlangen in einem Nationalpark auszusetzen.

"Sie werden weit genug weg sein, um jede menschliche Interaktion zu vermeiden: 100 Schlangen kommen mitten in den Busch, mitten ins Nirgendwo", so Kerewaro.

Weitere Quellen • AP

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