US-Mexiko Grenze: Einwanderer fürchten Abschiebung

Von Roberto Macedonio mit Euronews

Mehr als 4.000 Einwanderer sind in diesem Jahr aus den USA abgeschoben worden. Trump hat Massenabschiebungen verschärft. Hilfsorganisationen Migranten an den Grenzübergängen.

WERBUNG

US-Präsident Donald Trump hat in weniger als 24 Stunden nach seinem Amtsantritt bereits die ersten Abschiebungen von Migranten genehmigt. Zwei Wochen sind seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus und der Unterzeichnung von Durchführungsverordnungen vergangen. In diesen zwei Wochen wurden mehr als 4.745 Menschen abgeschoben. Darüber hinaus gab es rund 8.000 Verhaftungen in den USA.

Die illegale Einwanderung ist kein neues Problem. Obama wies fast 3 Millionen Migranten aus, George W. Bush deportierte 2 Millionen, während Trump in seinen vier Jahren als Präsident 1,19 Millionen Migranten auswies.

Die Zahl der illegal in den Vereinigten Staaten lebenden Menschen liegt laut American Community Survey bei 11 Millionen, bei einer geschätzten Bevölkerung von 340 Millionen.

Chaos an der Grenze

Abgesehen von den ausgewiesenen Personen herrscht an der Grenze ein Chaos. Mexiko hat 10.000 Soldaten in der Region stationiert. Auch die USA haben ihre Armee entsandt. Die Mauer wurde mit noch mehr Stacheldraht verstärkt.

Gladys Cañas, Präsidentin der Asociación Ayúdanos a Triunfar, die Migranten an der Grenze zwischen Tamaulipas, Mexiko, und den Vereinigten Staaten humanitäre Hilfe leistet, erklärt: "Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Viele Menschen befinden sich in einem Limbo, weil sie keine Einwanderungspapiere, kein Geld und keine Arbeit haben und die Stadt nicht kennen".

Doch trotz der Verzweiflung gibt es noch Hoffnung, und Tausende von Menschen drängen sich auf der anderen Seite der Mauer mit dem Traum, in die Vereinigten Staaten zu gelangen. "Riskiert nicht euer Leben", so Gladys zu einer Gruppe, die den Fluss Rio Bravo durchschwimmen will, der die beiden Länder trennt und in dem seit 2017 mindestens 1.107 Migranten ertrunken sind.

Die Frustration wächst

"Ihre Traurigkeit, ihre Verzweiflung, ihre Frustration wird immer größer", erzählt Gladys, die jeden Tag Zeuge der Verzweiflung der vielen Migranten ist.

Mit müder Stimme und einem Augenzwinkern versichert uns ein junger anonymer Einwanderer an der Grenze, dass er "so lange kämpfen will, bis sich eine andere Tür oder ein Fenster öffnet. Ich möchte hier arbeiten". Er ist nicht der einzige, der sich weigert, seine Idee der Einreise aufzugeben: "Ich möchte hier arbeiten, hier leben, ein Haus kaufen, um hier zu wohnen", erklärt ein anderer.

Gladys erklärt: "Jeden Tag hört man verzweifelte Schreie, weinende Menschen. Die Situation, in der sie sich an der Grenze von Matamoros, Tamaulipas, befinden, ist eine der Tränen. Sie haben nicht wirklich einen Plan B."

Heute widmet sie ihr Leben der Hilfe für diese Menschen und organisiert Lieferungen von Hilfsgütern und humanitärer Hilfe. "Wir bringen ihnen Lebensmittel, Wasser, Hygieneartikel, Steppdecken und alles, was ihnen helfen könnte, auf beiden Seiten der Grenze in Würde zu leben."

Gladys Arbeit ist nur ein Teil der weitreichenden Solidarität an der Grenze. Zahlreiche NRO und Vereine helfen Migranten, die, wie es scheint, jenseits des Grenzübgergangs wenig Prospekte haben.