US-Vizepräsident J.D. Vance warnte am Dienstag auf dem AI Action Summit in Paris vor einer, wie er es nannte, "übermäßigen Regulierung" der künstlichen Intelligenz und sagte, die Trump-Administration werde nicht akzeptieren, dass andere Unternehmen "die Schrauben" bei US-Unternehmen anziehen.

Vance richtete sich in seiner Rede vor führenden Politikern und Vertretern der Technologiebranche an Europas Regulierungsansatz für KI und seine Moderation von Inhalten auf Big-Tech-Plattformen und unterstrich damit eine sich ausweitende, dreifache Kluft über die Zukunft der Technologie.

Unter Präsident Donald Trump setzen sich die USA für einen "hands-off"-Ansatz bei Innovationen ein, während Europa die Zügel mit strengen Vorschriften zur Gewährleistung von Sicherheit und Verantwortlichkeit anzieht. In der Zwischenzeit treibt China den Ausbau der KI durch staatlich unterstützte Tech-Giganten voran und wetteifert um die Vorherrschaft im globalen Wettbewerb.

"Die Trump-Administration ist beunruhigt über Berichte, wonach einige ausländische Regierungen erwägen, die Schrauben bei US-Tech-Unternehmen mit internationaler Präsenz anzuziehen", sagte Vance und fügte hinzu: Amerika kann und wird das nicht akzeptieren, und wir halten das für einen schrecklichen Fehler, nicht nur für die Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch für Ihre eigenen Länder."

Vance unternahm seine erste Auslandsreise als Vizepräsident, um am KI-Aktionsgipfel teilzunehmen. In seiner ersten großen politischen Rede bezeichnete er die KI als einen wirtschaftlichen Wendepunkt und warnte gleichzeitig, dass "wir in diesem Moment die außergewöhnliche Aussicht auf eine neue industrielle Revolution haben, die mit der Erfindung der Dampfmaschine vergleichbar ist".

"Aber sie wird niemals Wirklichkeit werden, wenn eine Überregulierung die Innovatoren davon abhält, die Risiken einzugehen, die notwendig sind, um die Entwicklung voranzutreiben", so Vance weiter.

Eine wachsende Kluft

Mit seinen Auftritten auf dem KI-Gipfel und der Münchner Sicherheitskonferenz Ende dieser Woche versucht Vance, Trumps energischen Stil der Diplomatie zu vermitteln.

Die Trump-Administration werde "sicherstellen, dass in Amerika entwickelte KI-Systeme frei von ideologischer Voreingenommenheit sind", sagte Vance und versprach, dass die USA "niemals das Recht unserer Bürger auf freie Meinungsäußerung einschränken" würden.

Auch in einem internationalen Dokument, das von mehr als 60 Ländern, darunter China, unterzeichnet wurde, fehlten die USA, was die Trump-Administration zum krassen Ausreißer in einem globalen Versprechen zur Förderung einer verantwortungsvollen KI-Entwicklung machte.

Das Dokument verpflichtete sich, "die Zugänglichkeit von KI zu fördern, um die digitale Kluft zu verringern" und "sicherzustellen, dass KI offen, inklusiv, transparent, ethisch, sicher und vertrauenswürdig ist". Außerdem wird dazu aufgerufen, "KI für die Menschen und den Planeten nachhaltig zu gestalten" und "Menschenrechte, Gleichstellung der Geschlechter, sprachliche Vielfalt, Verbraucherrechte und geistiges Eigentum" zu schützen.

Überraschenderweise hat China, das seit langem für seine Menschenrechtslage kritisiert wird, die Erklärung unterzeichnet und damit den Abstand zwischen den USA und dem Rest der Welt im Kampf um die Vorherrschaft der KI weiter vergrößert.

Die Vereinbarung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die EU ihr KI-Gesetz durchsetzt, das erste umfassende KI-Gesetz der Welt, das im August in Kraft trat.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, betonte, dass "KI das Vertrauen der Menschen braucht und sicher sein muss″, räumte aber auch Bedenken hinsichtlich der regulatorischen Belastung ein.

"Gleichzeitig weiß ich, dass wir es einfacher machen und Bürokratie abbauen müssen, und das werden wir auch", fügte sie hinzu.

Sie kündigte auch an, dass die "InvestAI"-Initiative insgesamt 200 Mrd. EUR an KI-Investitionen in ganz Europa erreicht hat, darunter 20 Mrd. EUR für KI-Gigafabriken.