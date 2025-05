6,7 Mrd. Euro mehr: Dänemark erhöht Verteidigungsausgaben

WERBUNG

Angesichts der anhaltenden Bedrohung Europas durch Russland wird Dänemark in den nächsten zwei Jahren 50 Milliarden Kronen (6,7 Milliarden Euro) zusätzlich für die Verteidigung ausgeben, kündigte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen an.

Neben ihren Außen- und Verteidigungsministern versprach die dänische Regierungschefin auf einer Pressekonferenz im Schloss Christiansborg in Kopenhagen eine massive Aufrüstungsoffensive, da "Dänemarks Sicherheit auf dem Spiel steht".

Frederiksen betonte, es sei ein Fehler gewesen, dass Länder wie Dänemark in den vergangenen Jahrzehnten ihre Verteidigungsausgaben gekürzt hätten. "Sparen Sie nicht wieder bei der Verteidigung", sagte die dänische Ministerpräsidentin. "Das darf nie wieder passieren."

Aufgrund des Vorgehens des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine sei die europäische Sicherheit nach wie vor bedroht, sagte sie. "Wir wissen nicht, was er [Putin] plant, aber wir wissen, dass er und Russland dabei sind, aufzurüsten", so Frederiksen weiter.

Verteidigungsminister soll "kaufen, kaufen, kaufen"

In einer Botschaft an ihren Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen forderte sie ihn auf: "Kaufen, kaufen, kaufen!".

"Wenn wir nicht die beste Ausrüstung bekommen können, kaufen Sie die nächstbeste. Jetzt zählt nur noch eines, und das ist Schnelligkeit."

Nach Ansicht dänischer politischer Kommentatoren enthielt die Pressekonferenz jedoch kaum Einzelheiten darüber, wofür das neue Budget tatsächlich ausgegeben werden soll. Nach Angaben von Außenminister Lars Løkke Rasmusse wird Dänemark nun mehr als 3 Prozent seines BIP für die Verteidigung ausgeben.

Die am Mittwoch zugesagten zusätzlichen Ausgaben kommen, nachdem die dänischen Behörden im vergangenen Jahr angekündigt hatten, in den nächsten zehn Jahren 190 Milliarden Kronen (25,5 Milliarden Euro) für das Militär auszugeben.

Die jüngste Aufstockung des dänischen Militärbudgets erfolgt, nachdem der neue US-Präsident Donald Trump die europäischen Staaten aufgefordert hat, mehr für die Verteidigung auszugeben.

Trumps Regierung hat letzte Woche Schockwellen durch Europa geschickt, als der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth den Staats- und Regierungschefs des Kontinents sagte, dass sie - und nicht die USA - die europäische Sicherheit garantieren sollten.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs wurden auch durch Trumps Entscheidung alarmiert, in Saudi-Arabien Gespräche mit Russland über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine aufzunehmen.

Trump hat auch seine europäischen Verbündeten alarmiert, indem er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angriff. In einem Social-Media-Beitrag vom Mittwoch bezeichnete der US-Präsident den demokratisch gewählten Präsidenten als "Diktator".