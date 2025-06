Sie sind wieder da: Die Tates reisen nach Florida

WERBUNG

Die umstrittenen Influencer-Brüder Andrew und Tristan Tate, die in Rumänien wegen Menschenhandels angeklagt wurden, sind in den USA angekommen. Die Behörden in Bukarest hoben die Reisebeschränkungen auf.

Die Brüder sind am Donnerstag gegen Mittag in Florida gelandet.

Die Tates, die die US-amerikanisch-britische Staatsbürgerschaft besitzen, wurden Ende 2022 verhaftet und letztes Jahr formell angeklagt, weil sie an einem kriminellen Ring beteiligt sein sollen, der Frauen nach Rumänien lockte, wo sie sexuell ausgebeutet wurden.

Andrew Tate wurde auch wegen Vergewaltigung angeklagt. Beide Brüder bestreiten die Vorwürfe.

Im Dezember entschied ein Gericht, dass der Fall wegen zahlreicher rechtlicher und verfahrenstechnischer Unregelmäßigkeiten seitens der Staatsanwaltschaft nicht vor Gericht verhandelt werden kann.

Der Fall ist jedoch nicht abgeschlossen.

Andrew Tate gestikuliert neben seinem Bruder Tristan vor dem Bukarester Tribunal in Bukarest, 9. Januar 2025. AP Photo

Die rumänische Behörde zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens, DIICOT, erklärte in einer Erklärung, dass die Staatsanwaltschaft einem Antrag auf Änderung der Reisebeschränkungen für die Tates zugestimmt habe. Wer den Antrag gestellt hat, ist nicht bekannt.

Die Brüder sind nach wie vor verpflichtet, vor den Justizbehörden zu erscheinen, wenn sie vorgeladen werden.

"Florida hat null Toleranz für Menschenhandel und Gewalt gegen Frauen"

"Die Angeklagten wurden gewarnt, dass ein vorsätzlicher Verstoß gegen diese Verpflichtungen dazu führen kann, dass die gerichtliche Kontrolle durch eine strengere freiheitsentziehende Maßnahme ersetzt wird", hieß es in der Erklärung.

Nachdem die Brüder in Florida angekommen waren, sagte Generalstaatsanwalt James Uthmeier in einem Social-Media-Post, dass sein Büro eine "Voruntersuchung" gegen sie durchführen werde.

"Florida hat null Toleranz für Menschenhandel und Gewalt gegen Frauen. Wenn eines dieser mutmaßlichen Verbrechen in den Zuständigkeitsbereich Floridas fällt, werden wir sie zur Rechenschaft ziehen", sagte Uthmeier, ein Beauftragter des republikanischen Gouverneurs Ron DeSantis.

Andrew Tate betonte gegenüber Reportern am Flughafen, dass er und sein Bruder nichts falsch gemacht hätten.

"Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft, in der es heißt: unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Und ich denke, mein Bruder und ich werden weitgehend missverstanden. Es gibt eine Menge Meinungen über uns, Dinge, die im Internet über uns kursieren", sagte er.

Polizeibeamte inspizieren Luxusfahrzeuge, die in einem Fall gegen den Medien-Influencer Andrew Tate am Rande von Bukarest beschlagnahmt wurden, 14. Januar 2023 AP Photo

In anderen Fällen entschied ein Gericht zugunsten eines Einspruchs der Tates, um die Beschlagnahmung von mehreren Vermögenswerten aufzuheben, so ihr Sprecher Mateea Petrescu.

Die eingefrorenen Bankkontos wurden wieder freigegeben

Zu den Vermögenswerten gehören sechs Luxusfahrzeuge, Grundstücke und Immobilien sowie Firmenanteile. Alle zuvor eingefrorenen Bankkonten seien wieder freigegeben worden, sagte sie.

"Während einige Vermögenswerte weiterhin vorsorglich beschlagnahmt werden, ist diese Entscheidung ein wichtiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit", sagte sie.

Andrew Tate, 38, ein ehemaliger Profi-Kickboxer und selbsternannter Frauenfeind, der auf X mehr als 10 Millionen Follower hat, hat wiederholt behauptet, dass die Staatsanwälte in Rumänien keine Beweise gegen ihn haben und dass es eine politische Verschwörung gibt, um ihn zum Schweigen zu bringen.

Er und Tristan Tate, 36, sind lautstarke Unterstützer von US-Präsident Donald Trump.

Erst vor wenigen Wochen postete Andrew Tate auf X: "Die Tates werden frei sein, Trump ist der Präsident. Die guten alten Zeiten sind zurück. Und sie werden besser sein als je zuvor. Haltet euch fest."

Die Abreise der Tates kam, nachdem der rumänische Außenminister Emil Hurezeanu diesen Monat sagte, dass ein Beamter der Trump-Administration auf der jüngsten Münchner Sicherheitskonferenz Interesse am Fall der Brüder bekundet habe.

Präsident Donald Trump hört während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus in Washington zu, 26. Februar 2025 AP Photo

Der Minister betonte, dass kein Druck ausgeübt wurde, um die Restriktionen gegen die Tates aufzuheben, nachdem ein Bericht der Financial Times über das Treffen in Rumänien für Aufsehen gesorgt hatte.

Hat Trumps Regierung etwa Druck auf die rumänische Regierung ausgeübt?

Auf die Frage, ob seine Regierung Druck auf die rumänische Regierung ausgeübt habe, die Tates freizulassen, sagte Trump am Donnerstag vor Reportern im Oval Office, er wisse nichts über die Umstände: "Ich weiß einfach nichts darüber. We'll check it out. We'll let you know."

Die Entscheidung des Bukarester Berufungsgerichts, dass der Fall Tate nicht weiterverfolgt werden kann, war ein großer Rückschlag für die DIICOT, bedeutete aber nicht, dass die Angeklagten frei herumlaufen können, und der Fall ist noch nicht abgeschlossen.

Im vergangenen August leitete die DIICOT ein zweites Verfahren gegen die Brüder ein, in dem der Vorwurf des Menschenhandels, des Handels mit Minderjährigen, des Geschlechtsverkehrs mit einer Minderjährigen, der Beeinflussung von Aussagen und der Geldwäsche untersucht wurde.

Die Tates haben auch diese Vorwürfe bestritten.

Nach der Verhaftung der Tate-Brüder im Jahr 2022 wurden sie drei Monate lang in Haft gehalten, bevor sie unter Hausarrest gestellt wurden.

Die Influencer-Brüder Andrew und Tristan Tate kommen in Fort Lauderdale an, 27. Februar, 2025 AP Photo

Später wurden sie auf die Stadt Bukarest und den nahegelegenen Kreis Ilfov und dann auf Rumänien beschränkt.

Andrew Tate wurde im vergangenen Jahr im zweiten Fall erneut unter Hausarrest gestellt, aber diese Maßnahme wurde letzten Monat aufgehoben.

Die juristischen Auseinandersetzungen der Tate-Brüder sind nicht auf Rumänien beschränkt.

Vier britische Frauen, die Andrew Tate der sexuellen Gewalt und des körperlichen Missbrauchs beschuldigt haben, verklagen ihn in Großbritannien.

Die Frauen erklärten in einer gemeinsamen Erklärung, sie seien "fassungslos und fühlen sich erneut traumatisiert" von der Nachricht, dass die Reisebeschränkungen für die Brüder aufgehoben wurden.

Matthew Jury, ein Anwalt von McCue Jury & Partners, der die Frauen vertritt, nannte die Entscheidung, das Reiseverbot aufzuheben, "widerlich und bestürzend".