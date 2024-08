Von Euronews mit AP

Die rumänischen Behörden ermitteln wegen des Verdachts des Menschenhandels, des Handels mit Minderjährigen, des Geschlechtsverkehrs mit einer Minderjährigen, der Beeinflussung von Aussagen und Geldwäsche.

WERBUNG

Rumänische Polizeibeamte haben erneut eine Razzia in der Wohnung des Influencers Andrew Tate durchgeführt. Tate steht bereits wegen mutmaßlichen Menschenhandels und Ausbeutung junger Frauen, mutmaßlicher Sexualstraftaten, Bildung einer kriminellen Bande und Steuerbetrug vor Gericht.

Die rumänische Behörde zur Bekämpfung organisierter Kriminalität (DIICOT), gab an, dass sie am Mittwoch vier Häuser in den Bezirken Bukarest und Ilfov durchsucht hat.

Weitere Ermittlungen gegen Tate

Sie ermittelt wegen des Verdachts des Menschenhandels, des Handels mit Minderjährigen, des Geschlechtsverkehrs mit einer Minderjährigen, der Beeinflussung von Aussagen und der Geldwäsche. Anhörungen würden nach Angaben der Behörde folgen.

Tates Sprecher Mateea Petrescu sagte als Reaktion auf die Razzia, dass "die Anschuldigungen im Durchsuchungsbefehl zwar noch nicht vollständig geklärt sind, aber den Verdacht auf Menschenhandel und Geldwäsche beinhalten." Er fügte hinzu, dass sein Anwaltsteam anwesend sei. Petrescu äußerte sich nicht zu den Vorwürfen, die Minderjährige betreffen.

Dutzende Polizeibeamte und Kriminaltechniker durchsuchten das Anwesen von Tate am Rande der Hauptstadt Bukarest. "Während des gesamten Strafverfahrens haben die beschuldigten Personen die in der Strafprozessordnung das Recht auf ihre vorgesehenen Verfahrensrechte und -garantien sowie die Unschuldsvermutung", so die DIICOT in einer Erklärung.

Der 37-jährige Andrew Tate und sein Bruder Tristan, 36, beide ehemalige Kickboxer und britisch-amerikanische Staatsbürger wurden 2022 in der Nähe von Bukarest zusammen mit zwei rumänischen Frauen verhaftet. Die rumänische Staatsanwaltschaft hat letztes Jahr offiziell Anklage gegen alle vier erhoben. Sie haben die Vorwürfe bestritten.

Patrouillieren vor dem Haus des Social-Media-Persönlichkeit Andrew Tate während einer Durchsuchungsaktion am frühen Morgen am Rande von Bukarest, Rumänien, 21. August 2024 Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Im April entschied das Bukarester Gericht, dass die Akte der Staatsanwaltschaft gegen die vier die rechtlichen Kriterien erfülle und dass ein Prozess beginnen könne. Das Gericht hat bislang keinen Termin für den Prozessbeginn festgelegt.

Diese Entscheidung hat das Gericht getroffen, nachdem der Fall monatelang in der Vorkammer diskutiert worden war. Das ist ein Verfahren, in dem die Angeklagten die Beweise und Akten der Staatsanwaltschaft anfechten können.

Was passierte nach der Verhaftung im Dezember 2022?

Nach der Verhaftung der Tate Brüder im Jahr 2022 wurden sie drei Monate lang in Polizeigewahrsam gehalten, bevor sie unter Hausarrest gestellt wurden. Später wurden sie auf die Bezirke Bukarest und Ilfov und später auf ganz Rumänien beschränkt.

Letzten Monat hob ein Gericht eine frühere Entscheidung auf, die es den Brüdern erlaubte, Rumänien zu verlassen, während sie auf ihren Prozess warten. Das Gericht hatte am 5. Juli entschieden, dass sie das Land verlassen dürfen, solange sie innerhalb der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union bleiben. Die Entscheidung war endgültig.

Seit der Festnahme der Tate-Brüder sind viele ihrer Opfer und ehemaligen Mitarbeiter mit Anschuldigungen an die Öffentlichkeit gegangen. Tate hat sein sexuell explizites Webcam-Geschäft einmal selber als "totalen Betrug" bezeichnet. Er prahlte auf seiner Website damit, dass er Frauen anlockte, indem er sie dazu brachte, sich in ihn zu verlieben.

Diese Methode nennt sich die sogenannte "Loverboy Methode". Ein sogenannter "Loverboy" gewinnt traditionell das Vertrauen von verletzlichen Frauen und Männern, indem er sie über einen längeren Zeitraum umwirbt, um sie später sexuell auszubeuten. Auch wenn diese Methode laut der niederländischen Regierung seltener geworden ist, ist sie immer noch weit verbreitet. Heutzutage greifen die Täter jedoch schneller und häufiger zu Bedrohungen, Erpressung und Gewalt, um ihre Opfer zu kontrollieren.

Wer ist der selbsternannte "King of toxic masculinity"?

Andrew Tate, der für seine frauenfeindlichen Äußerungen im Internet bekannt ist und auf der Social-Media-Plattform X fast zehn Millionen Follower hat, hat wiederholt gesagt, dass die Staatsanwaltschaft keine Beweise gegen ihn habe und dass es eine politische Verschwörung gebe, um ihn zum Schweigen zu bringen.

Zuvor war er wegen frauenfeindlicher Äußerungen und Hassreden von verschiedenen Social-Media-Plattformen gesperrt worden.

Andrew Tate ist 36 Jahre alt und besitzt die amerikanische und britische Staatsbürgerschaft. Tate hat seine Karriere 2009 mit Kickboxen gestartet. Nachdem er die sportliche Laufbahn beendet hatte, wechselte er zum Influencer-Marketing. Seither ist seine Online-Präsenz ein dauerhafter Gegenstand von Kontroversen.