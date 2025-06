WERBUNG

Wenige Tage nach dem Eklat im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump die Unterbrechung der Militärhilfen für die Ukraine angeordnet. Das erklärte ein Regierungsvertreter. Trump strebe den Frieden an und ihm sei es wichtig, dass sich alle Partner diesem Ziel verpflichteten, so dieser weiter. Trump nahm zudem erneut den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ins Visier und kristisierte dessen mangelnde Bereitschaft, ein Friedensabkommen mit Russland auszuhandeln.

Auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus, auf der er eine Investition des taiwanesischen Halbleiterriesen TSMC in Höhe von 100 Milliarden Dollar (95,3 Milliarden Euro) in den USA ankündigte, erklärte Trump, dass ein solches Abkommen schnell zustande kommen könnte, wenn Selenskyj dazu bereit wäre.

Trump deutete auch an, dass die Weigerung des ukrainischen Präsidenten, sich auf Verhandlungen einzulassen, letztlich zu seinem Untergang führen könnte, und fügte hinzu: "Wenn jemand nicht bereit ist, ein Geschäft zu machen, wird er nicht lange bleiben."

In der Zwischenzeit hat Selenskyj Zweifel am Vertrauen in den russischen Präsidenten Wladimir Putin geäußert und darauf bestanden, dass jeder Waffenstillstand Sicherheitsgarantien seitens der USA und Europas beinhalten müsse.

Er hat auch angedeutet, dass das Ende des Konflikts noch "sehr, sehr weit entfernt" ist, eine Aussage, die der US-Präsident in einem Beitrag auf Truth Social als das "Schlimmste" bezeichnete, was möglich ist.

Das Verhältnis zwischen Trump und Selenskyj war nach einem Treffen im Weißen Haus, bei dem Trump und Vizepräsident JD Vance Selenskyj dafür rügten, dass er die Unterstützung der USA für die Ukraine nicht ausreichend gewürdigt habe, angespannt.

In seiner bevorstehenden Rede vor dem Kongress wird Trump die Zukunft eines Rohstoffabkommens zwischen den USA und der Ukraine über seltene Erden ansprechen, das nun auf der Kippe steht.

US-Präsident Donald Trump sein Vize J.D. Vance und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Oval Office. AP Photo/ Mystyslav Chernov

Während er sich zuvor geweigert hatte, das Abkommen mit der Ukraine zu unterzeichnen, weil Präsident Selenskyj es laut seinen Angaben nicht zu schätzen wusste, bezeichnete Trump das Abkommen weiterhin als "großartig". Es wird erwartet, dass er während seiner Rede am Dienstag weitere Einzelheiten bekannt geben wird.

US-Außenminister Marco Rubio hat britischen Beamten ebenfalls versichert, dass die USA sich für Verhandlungen über eine Beendigung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine einsetzen, und in einem Telefonat mit dem britischen Außenminister David Lammy seine Dankbarkeit für die Bemühungen des Vereinigten Königreichs zum Ausdruck gebracht, Europa zu ermutigen, seine Verteidigung zu stärken.

Eskalierende Handelsspannungen

Präsident Trump hat außerdem angekündigt, dass die Vereinigten Staaten ab Dienstag einen Zoll von 25 Prozent auf Einfuhren aus Kanada und Mexiko erheben werden.

Diese Ankündigung hat Besorgnis über das Potenzial eines erneuten nordamerikanischen Handelskonflikts ausgelöst, der die Inflation verschärfen und das Wirtschaftswachstum bremsen könnte.

In seiner Rede vor Reportern im Roosevelt Room des Weißen Hauses sagte Trump: "Morgen - Zölle von 25 Prozent auf Kanada und 25 Prozent auf Mexiko. Und das wird der Anfang sein." Er fügte hinzu, dass diese Zölle notwendig seien, um Druck auf beide Länder auszuüben, damit sie stärker gegen den Fentanyl-Handel und die illegale Einwanderung vorgehen.

Trump bekräftigte auch seinen Plan, die Zölle auf alle chinesischen Importe von 10 Prozent auf 20 Prozent zu erhöhen, um auf die anhaltenden Fentanyl-Exporte Chinas in die USA zu reagieren. Trump kritisierte China dafür, dass es keine ausreichenden Maßnahmen zur Bekämpfung der anhaltenden illegalen Drogenkrise ergriffen habe.

Er hat auch angedeutet, dass die Zölle Teil seiner umfassenderen Agenda sind, die darauf abzielt, Handelsungleichgewichte zu beseitigen und Anreize für die Verlagerung von Produktionsstandorten in die USA zu schaffen.

Die Ankündigung sorgte schnell für Turbulenzen am Aktienmarkt, und der S&P 500 Index fiel am Montagnachmittag um 2 Prozent.

Der Schritt unterstreicht die politischen und wirtschaftlichen Risiken, die Trump bei der Verfolgung seiner Ziele einzugehen bereit ist, auch wenn diese Zölle zu einer höheren Inflation und einem möglichen Abbruch der langjährigen Handelsbeziehungen mit Kanada und Mexiko führen könnten.

Die Pr´äsidentin Mexikos Claudia Sheinbaum AP Photo/Marco Ugarte

Trump hatte Mexiko und Kanada zuvor einen einmonatigen Aufschub gewährt, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Zugeständnisse zu machen, hat nun aber erklärt, dass es keinen weiteren Verhandlungsspielraum gibt, und signalisiert, dass die neuen Zölle gegen beide Länder in Kraft treten würden.

Kanadische Energieerzeugnisse wie Öl und Strom werden ebenfalls mit einem Zoll von 10 Prozent belegt.

Die kanadische Außenministerin Mélanie Joly betonte daraufhin, dass Kanada bereit sei, mit eigenen Zöllen im Wert von 155 Milliarden Dollar (148 Milliarden Euro) zu antworten.

Sie kündigte an, dass die erste Runde kanadischer Zölle in Höhe von insgesamt 30 Mrd. USD (28,6 Mrd. EUR) in Kraft treten würde, wenn die USA ihren Plan umsetzen.

Unterdessen erklärte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum, Mexiko warte immer noch auf Trumps Entscheidung. "Es ist eine Entscheidung, die von der Regierung der Vereinigten Staaten, vom Präsidenten der Vereinigten Staaten abhängt", sagte Sheinbaum. "Wie auch immer seine Entscheidung ausfällt, wir werden unsere Entscheidungen treffen, und es gibt einen Plan, es gibt Einigkeit in Mexiko."

Mexiko hatte bereits auf Trumps Forderungen reagiert und 10.000 Soldaten der Nationalgarde zur Bekämpfung des Drogenhandels und der illegalen Einwanderung entsandt.

Kanada hat seinerseits einen Fentanyl-Zar ernannt, obwohl das Land in der Fentanyl-Krise in den USA eine relativ geringe Rolle spielt.