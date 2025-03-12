Das frühere Pflegeteam des Fussballspielers Diego Maradona ist in Argentinien angeklagt worden. Nach dem Tod der Fußballlegende im Alter von 60 Jahren im Jahr 2020 drohen nun Mitgliedern des Ärzte- und Pflegeteams bis zu 25 Jahre Haft.
Sieben medizinische Fachkräfte, die mit dem Fußballspieler Diego Maradona zusammenarbeiteten, als dieser 2020 im Alter von 60 Jahren starb, wurden in Argentinien wegen Fahrlässigkeit angeklagt.
Zudem wird das Gericht entscheiden, ob die Angeklagten, darunter ein Psychiater, ein Neurochirurg und mehrere medizinische Mitarbeiter, des Totschlags schuldig sind und mit einer Strafe von bis zu 25 Jahren rechnen müssen.
Maradonas Familie war im Gerichtssaal anwesend, darunter seine Töchter Dalma, Giannina und Jana sowie seine ehemalige Lebensgefährtin Verónica Ojeda. Ojeda trug ein T-Shirt, bedruckt mit dem Konterfei des Weltmeisters von 1986 und dem Wort "Gerechtigkeit".
Wochen vor Maradonas Tod hatte der Neurochirurg Leonardo Luque eine Operation durchgeführt, um ein Blutgerinnsel aus dem Gehirn des ehemaligen Fußballspielers zu entfernen. Der Chirurg betreute den Fussballspieler in den letzten vier Jahren seines Lebens.
Sechs weitere Fachleute werden sich vor Gericht verantworten müssen: die Psychiaterin Agustina Cosachov, die Maradona die Medikamente verschrieb, die er bis zu seinem Tod einnahm, der Psychologe Carlos Díaz, Nancy Forlini, die Koordinatorin des medizinischen Unternehmens, das Maradona während seines Krankenhausaufenthalts betreute, Mariano Perroni, ein Vertreter des Pflegedienstes und Dr. Pedro Di Spagna, der seine Behandlung überwachte sowie der Krankenpfleger Ricardo Almirón.
Die Krankenschwester Gisela Madrid, die ebenfalls angeklagt wurde, wird sich im Laufe des Jahres vor einem Schwurgericht verantworten müssen.