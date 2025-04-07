WERBUNG

Israel setzt seine unerbittliche Bombardierung des Gazastreifens fort. Seit dem Zusammenbrechen des Waffenstillstands vor drei Wochen finden fast täglich Angriffe statt.

Zuletzt wurden in der Enklave mindestens 32 Palästinenser getötet, unter ihnen vor allem Frauen und Kinder.

Nach Angaben der von der Hamas geführten Gesundheitsbehörden in Gaza hat der Krieg bisher mehr als 50 500 Palästinenser das Leben gekostet. Die Angaben unterscheiden nicht zwischen zivilen Opfern und Kämpfern.

In einem am 2. April veröffentlichten UN-Bericht heißt es, dass seit dem Zusammenbruch des Waffenstillstands am 18. März mehr als tausend Menschen in Gaza getötet worden sind. Mehr als 100.000 Menschen wurden vertrieben, viele davon aus Rafah, seit Israel seine Evakuierungsbefehle ausgegeben hat.

In Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens wurde die Evakuierung mehrerer Stadtteile angeordnet, kurz nachdem etwa zehn Geschosse aus dem Streifen abgefeuert worden waren - der größte Beschuss aus dem Gebiet seit Wiederaufnahme des Krieges durch Israel.

Kinder passieren in einer Trümmerlandschaft das Haus der getöteten Journalistin Islam Meqdad

Nach israelischen Angaben wurden etwa fünf Geschosse abgefangen. Der militärische Flügel der Hamas erklärte sich für die Angriffe verantwortlich. Nach Angaben der Polizei schlug eine Rakete in der Stadt Aschkelon ein, Splitter gingen in mehreren anderen Gebieten nieder. Nach Angaben israelischer Behörden wurde ein Mann leicht verletzt.

Bei den nächtlichen Angriffen auf den Gazastreifen wurden im Süden der Enklave in Khan Younis ein Zelt und ein Haus getroffen, wobei nach Angaben des Krankenhauses, das die Leichen aufnahm, fünf Männer, fünf Frauen und fünf Kinder getötet wurden.

Mindestens vier weitere Menschen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza im Flüchtlingslager Jabaliya im Norden getötet. Bei einem der Toten handelte es sich um ein Kind, bei drei um Frauen.

Bei einem Angriff in Gaza-Stadt auf Menschen, die vor einer Bäckerei warteten, wurden nach Angaben des Zivilschutzes, der der Hamas-Regierung untersteht, mindestens sechs Menschen getötet, darunter drei Kinder.

Die Palästinenser im Gazastreifen betrauern ihre Toten

Währenddessen bereitet sich der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu auf seinen Besuch bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus am Montag vor. Es ist das zweite Treffen Netanyahus mit Trump seit seiner Rückkehr nach Washington.

Netanjahu erklärte, er werde mit Trump über den Krieg sprechen, ihn über die jüngsten Entwicklungen informieren und die nächsten Schritte besprechen. Der israelische Regierungschef sagte, er werde auch über die neuen 17-prozentigen Zölle sprechen, die im Rahmen von Trumps umfassender globaler Zollpolitik gegen Israel verhängt wurden.

Die USA, die neben Ägypten und Katar als Vermittler bei den Bemühungen um eine Waffenruhe fungieren, haben ihre Unterstützung für die Wiederaufnahme des Krieges durch Israel im vergangenen Monat zum Ausdruck gebracht.

Der Krieg im Gazastreifen hatte ursprünglich begonnen, nachdem Hamas-Kämpfer am 7. Oktober 2023 einen Angriff auf den Süden Israels verübt hatten, bei dem 1.200 Menschen, überwiegend Zivilisten, getötet wurden.

Netanyahu mit Trump im Oval Office

Dabei wurden 251 Geiseln genommen, von denen die meisten inzwischen im Rahmen von Verhandlungen zwischen den beiden Parteien freigelassen worden sind. 59 Geiseln sind noch inhaftiert, von denen 24 noch am Leben sein sollen.

Israel hat geschworen, die Gewalt im gesamten Gazastreifen zu verstärken, um die Hamas zur Aufgabe zu zwingen und die Rückkehr der verbleibenden Geiseln zu ermöglichen. Um den Druck zu erhöhen, wurden auch alle Lieferungen von Lebensmitteln, Treibstoff und humanitärer Hilfe unterbrochen.

Israel hat die Gruppe außerdem aufgefordert, sich zu entwaffnen und den Gazastreifen zu verlassen. Die Hamas erklärte, sie werde die Geiseln nur im Gegenzug für die Freilassung weiterer palästinensischer Gefangener, einen dauerhaften Waffenstillstand und einen vollständigen Rückzug Israels aus dem Gazastreifen freilassen.

Die Gruppe lehnt es jedoch ab, ihre Waffen niederzulegen oder die Enklave zu verlassen.