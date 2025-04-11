WERBUNG

Die ungarische Regierung will Landwirte entschädigen, die ihre Tiere durch die Maul- und Klauenseuche, kurz MKS, verloren haben. Allerdings müssen zwei Bedingungen erfüllt werden: die Bauern müssen sich dazu verpflichten, ihre Betriebe mindestens drei Jahre lang weiterzuführen und ihren Tierbestand wieder komplett aufzustocken.

Laut einer Erklärung des Landwirtschaftsministeriums besteht die Priorität der Regierung darin, "die Maul- und Klauenepidemie so schnell wie möglich zu stoppen, die betroffenen Landwirte zu entschädigen und sie zu ermutigen, Anstrengungen zu unternehmen, um die Tiere, die sie schlachten mussten, zu ersetzen".

Gergely Gulyás, der Minister des Amtes des Ministerpräsidenten Viktor Orban, erklärte auf einer Konferenz am Donnerstag, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das MKS-Virus künstlich hergestellt worden sei.

Er sagte: "Es wird auch untersucht, wie das Virus auf die Bauernhöfe gelangt ist. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass das MKS-Virus künstlich hergestellt wurde. Wir haben daher Labors, Experten und Behörden gebeten, eindeutige und definitive Informationen über die Herkunft des Virus zu liefern", sagte er.

Der Minister hatte zuvor erklärt, dass die Regierung auch eine Untersuchung darüber eingeleitet hat, ob das Virus auf natürliche oder künstliche Weise in das Land gelangt ist.

Gábor Kemenesi, Direktor des Virologie-Labors der Universität Pécs, bestritt die Behauptungen des Ministers. Er erklärte gegenüber Qubit, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das sich in Ungarn ausbreitende Virus in einem Reagenzglas zusammengesetzt wurde, gegen Null geht.