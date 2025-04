Osterfeuer in der Grabeskirche in Jerusalem entzündet

Von euronews griechisch, Christoph Debets

In der Grabeskirche in Jerusalem, die von den orthodoxen Christen Auferstehungskirche genannt wird, ist am Karsamstag das Heilige Feuer entzündet worden.

Eine große Zahl von Gläubigen wohnte der Liturgie am Heiligen Grab bei.

Tausende Gläubige nehmen am Heiligen Grab an der Entzündung des Heiligen Lichtes teil Mahmoud Illean/Copyright 2025 The AP All rights reserved

Das Heilige Licht ( Ἃγιον Φῶς, Hagion Phos) symbolisiert die Auferstehung Christi.

Während der Liturgie betrat der griechisch-orthodoxe Patriarch von Jerusalem die Heilig-Grab-Ädikula, sprach den Weihespruch und entzündete insgesamt 33 Kerzen, eines für jedes Lensjahr von Jesus Christus.

Dann verließ er unter Glockengeläut den Raum und gab das Heilige Licht an die Gläubigen weiter.

Entzündung des Heiligen Lichtes Mahmoud Illean/Copyright 2025 The AP All rights reserved

Vertreter von Regierungen mehrerer orthodoxer Staaten übernahmen das Heilige Licht und brachten es auf Sonderflügen in ihre Hauptstädte.

Vor der Zeremonie führten die israelische Polizei und Vertreter anderer Konfessionen Kontrollen in der Ädikula durch, um sicherzustellen, dass sich nichts anderes darin befindet.

Der Eingang wurde mit einer Kerze versiegelt und die Vertreter der christichen Konfessionen brachten ihre Siegel an.

Das Heilige Licht Mahmoud Illean/Copyright 2025 The AP All rights reserved

Der griechische Staat war durch den stellvertretenden Außenminister Yannis Loverdos vertreten, die Kirche Griechenlands durch Metropolit Davis von Grevena und Archimandrit Hieronymos, Archimandrit des Heiligen Grabes.

Am Nachmittag traf das Heilige Licht auf dem Athener Flughafen "Eleftherios Venizelos" ein. Von dort aus wurde es mit Sonderflügen zu Kirchen im ganzen Land transportiert, wo es in der Ostermette an die Gläubigen verteilt wird.