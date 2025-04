Von Euronews

Das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, ist im Alter von 88 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

Im Februar war der Papst aufgrund einer beidseitigen Lungenentzündung mehrere Wochen im Krankenhaus, nachdem er in seinen letzten Lebensjahren an verschiedenen Krankheiten gelitten hatte. Trotz seines kritischen Gesundheitszustands hatte er wiederholt betont, dass er im Gegensatz zu seinem Vorgänger nicht die Absicht habe, das Papstamt aufzugeben.

Der 1936 in Argentinien geborene Jorge Mario Bergoglio trat 2013 das Papstamt an, nachdem Benedikt XVI. zurückgetreten war. Der Jesuiten-Erzbischof von Buenos Aires war der erste Papst aus Amerika. Besonders durch seine öffentlichen Äußerungen während der Finanzkrise in Argentinien Anfang der 2000er Jahre hatte er sich bereits einen Namen in Südamerika gemacht.

Als Papst Franziskus vermittelte er ein strengeres, zurückhaltenderes Bild als sein Vorgänger. Eine oft wiederholte, aber nie offiziell bestätigte Geschichte besagt, dass er sich weigerte, bei seinem ersten öffentlichen Auftritt ein aufwändiges päpstliches Gewand zu tragen, und einem Helfer gesagt haben soll: „Der Karneval ist vorbei.“

Dieses von Maria Helena Bergoglio zur Verfügung gestellte undatierte Foto zeigt Jorge Mario Bergoglio als Teenager in Buenos Aires. Uncredited/AP

Der Papst brachte häufig seine persönliche Verbundenheit mit den Armen zum Ausdruck und war dafür bekannt, sich für Flüchtlinge und Menschen, die durch Konflikte vertrieben wurden, einzusetzen. Während der Migrationskrise 2015, als die gefährliche und tödliche Überfahrt nach Europa über das Mittelmeer zunahm, kündigte Papst Franziskus an, der Vatikan werde zwei Flüchtlingsfamilien aufnehmen, und rief die Katholiken auf, ebenfalls ihre Hilfe anzubieten.

„Angesichts der Tragödie von Zehntausenden von Flüchtlingen, die vor dem Tod in Konflikten und Hunger fliehen und sich auf eine Reise der Hoffnung begeben, ruft uns das Evangelium auf, den Kleinsten und den Verlassenen nahe zu sein“, sagte er.

Der Papst forderte auch Frieden in verschiedenen Konflikten, darunter den jüngsten Angriff Israels auf Gaza.

„Wir können in keiner Weise die Bombardierung von Zivilisten akzeptieren“, schrieb er in einer Ansprache im Januar. „Wir können nicht akzeptieren, dass Kinder erfrieren, weil Krankenhäuser zerstört wurden oder das Energienetz eines Landes angegriffen wurde.“

„Mein Wunsch für das Jahr 2025 ist, dass die gesamte internationale Gemeinschaft vor allem daran arbeitet, den Konflikt zu beenden, der seit fast drei Jahren so viel Blutvergießen verursacht hat.“

Während die Äußerungen des Papstes zu Konflikten und humanitären Krisen ihm weltweit Sympathie einbrachten, sorgte er auch gelegentlich für Kontroversen.

Im Mai 2024 sah er sich gezwungen, sich zu entschuldigen, nachdem zwei italienische Zeitungen berichteten, er habe bei einem privaten Treffen, bei dem er sich gegen die Zulassung homosexueller Männer zur Priesterausbildung ausgesprochen hatte, eine homophobe Beleidigung verwendet.

Der Vorfall stand im Widerspruch zum Image von Papst Franziskus, der im Vergleich zu seinen Vorgängern als relativ tolerant gegenüber LGBTQ+ Menschen gilt. Im Jahr 2013 sagte er: „Wenn jemand schwul ist und den Herrn sucht und einen guten Willen hat, wer bin ich, ihn zu verurteilen?“ Und im Jahr 2023 gab er Priestern die Erlaubnis, gleichgeschlechtliche Beziehungen informell zu segnen.

„Ich segne keine ‚gleichgeschlechtliche Ehe‘, ich segne zwei Menschen, die sich lieben, und ich bitte sie auch, für mich zu beten“, sagte er damals in einem Interview. „Ich bete und segne immer in der Beichte, wenn diese Situationen auftreten – homosexuelle Menschen, wiederverheiratete Menschen, immer. Der Segen sollte niemandem verwehrt werden.“

Papst Franziskus hält den Hirtenstab, während er der Sonntagsmesse im König-Baudouin-Stadion in Brüssel vorsteht, 29. September 2024. AP Photo

Gegen Ende seines Pontifikats musste sich Papst Franziskus auch mit der anhaltenden Wut über die Vertuschung von sexuellem Kindesmissbrauch durch Kirchenvertreter weltweit auseinandersetzen. Im Jahr 2014 beschrieb er den weltweiten Skandal als „moralischen Schaden, der von Männern der Kirche angerichtet wurde“, und sagte, er habe das Bedürfnis, „persönlich um Vergebung zu bitten“ – sowohl für den Missbrauch selbst als auch für den Schutz der Missbrauchstäter durch katholische Behörden.

Ein besonders heikler Moment war der Besuch des Papstes in Belgien im vergangenen Jahr, wo er sich für den Missbrauch hunderter Kinder durch Priester in Flandern entschuldigte und einräumte, dass die Kirche sich „schämen“ müsse.

Trotz der unter Papst Franziskus eingeführten Reformen und Verfahren zum Schutz vor Missbrauch und der Rechenschaftspflicht der Täter gab es weiterhin zahlreiche Vorwürfe. Priester, die des Missbrauchs beschuldigt wurden, wurden demnach häufig in andere Diözesen versetzt, anstatt einer formellen Untersuchung oder Strafanzeige unterzogen zu werden.