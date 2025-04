WERBUNG

Verfolgen Sie unsere Live-Updates von unseren Reportern in Rom und ganz Europa hier auf Euronews.

Dieser Artikel wird im Laufe der Vormittags immer wieder aktualisiert.

Im Vatikan hat das Requiem für Papst Franziskus begonnen. Es wird vom Dekan des Kardinalskollegium, dem 91-jährigen Giovanni Battista Kardinal Re, geleitet.

An dem Gottesdienst nehmen zahlreiche Staatsoberhäupter, darunter US-Präsident Donald Trump und sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj teilnehmen.

Der argentinische Präsident Javier Milei nimmt aufgrund von Franziskus’ Nationalität den Ehrenplatz ein, auch wenn die beiden sich nicht besonders gut verstanden haben und der Papst viele Argentinier vergraulte, weil er nie wieder in seine Heimat zurückkehrte.

Zehntausende sind aus aller Welt angereist, erwartet werden bis zu 200.000 Menschen.

Die letzte Reise von Franziskus beginnt. Der Sarg wird aus dem Petersdom getragen Instagram

Der verstorbene Papst wird anschließend zur Bestattung in die Basilika Santa Maria Maggiore, eine der vier päpstlichen Basiliken in Rom, überführt.

Papst Franziskus hat die Riten für die Beisetzung eines Papstes überarbeitet und vereinfacht. Im vergangenen Jahr war die Neuordnung in Kraft getreten.

Der Papst hoffte, die Zeremonie werde die Prioritäten seines Pontifikats widerspiegeln, in dem er seine Rolle als einfacher Priester und nicht als mächtiger religiöser Führer betonen wollte.

Trotz Franziskus’ Fokus auf die Machtlosen werden die Mächtigen bei seiner Beerdigung anwesend sein.

Die weiße Fassade des Petersdoms leuchtete am Samstag bei Sonnenaufgang rosa, und schon Stunden vor der Beerdigung strömten Scharen von Trauernden auf den Platz. Für diejenigen, die nicht in die Nähe kommen konnten, wurden in den umliegenden Straßen riesige Fernsehbildschirme aufgestellt. Die Messe und der Trauerzug – Franziskus’ Sarg wird auf jenem Papamobil zur Basilika Santa Maria Maggiore transportiert, das er während seiner Philippinenreise 2015 benutzte – werden weltweit live übertragen.

Einige Trauernde verbrachten die Nacht auf den umliegenden Plätzen, und die Stimmung war fast festlich. Hubschrauber kreisten über ihnen. Italien hat mehr als 2.500 Polizisten und 1.500 Soldaten zur Sicherheit eingesetzt. Auch ein Torpedoschiff wurde vor der Küste stationiert, berichteten italienische Medien.