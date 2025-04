WERBUNG

Kardinal Mauro Gambetti, der Erzbischof des Petersdoms, leitete am Montagabend bei Sonnenuntergang auf dem Petersplatz ein Rosenkranzgebet für den verstorbenen Papst Franziskus.

Zu den Kardinälen gesellten sich Hunderte Gläubige auf dem Platz, die sich im Laufe des Tages im Vatikan versammelt hatten, nachdem am Morgen des Ostermontags die Nachricht vom Tod des Papstes bekannt geworden war.

"Vergesst nicht, für mich zu beten"

"Ich glaube, wir alle haben noch die Worte im Herzen, die Papst Franziskus so oft an uns gerichtet hat, seine Aufforderung 'Vergesst nicht, für mich zu beten'", sagte Gambetti während des Gebets.

"Und wir wollen das heute Abend ganz klar tun, um ihn in seinem Ostern zu begleiten, in dem Glauben an den auferstandenen Christus, den wir an diesem heiligen Ostertag feiern. Wir wissen, dass der Tod keine Tür ist, die sich schließt, sondern der Eintritt in das himmlische Jerusalem".

Der Rosenkranz war die erste öffentliche Gedenkfeier im Vatikan seit dem Tod des Papstes und stand ganz im Zeichen von Trauer und Betroffenheit.

Als Todesursache des verstorbenen Papstes war am Montagabend ein Schlaganfall mit Herzversagen bestätigt worden.

Franziskus hatte darum gebeten - anders als die anderen Päpste -, in der Basilika St. Maria Major beigesetzt zu werden, wo seine Lieblingsikone der Jungfrau Maria aufbewahrt wird, der er besonders zugetan war.

Ein Termin für die Beisetzung wurde noch nicht bekannt gegeben.