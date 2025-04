Stärke 6,2 Erdbeben erschüttert Istanbul und benachbarte Regionen

Von Euronews mit AP

In Istanbul wurde ein Erdbeben der Stärke 6,2 gemessen, teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD mit. Auch das GFZ, das Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam bestätigte diesem Wert.

Bisher gibt es keine Berichte über Schäden oder Verletzte. Die Türkei wird von zwei großen aktiven seismischen Zonen durchzogen, in denen Erdbeben häufig auftreten.

Dazu sagt der türkische Geologe und ehemaliger Professor an der Technischen Universität Istanbul in einem Beitrag auf der Plattform X: "Dies sind nicht die großen Erdbeben, die wir in Marmara erwarten. Sie erhöhen die Spannung, die sich in dieser seismischen Zone angesammelt hat. Mit anderen Worten, sie zwingen sie zum Bruch. Das wirkliche Erdbeben hier wird größer sein und die Stärke von 7 überschreiten."

"Die Regierung, die Stadtverwaltung und die Bevölkerung sollten Hand in Hand arbeiten, um die Stadt auf ein Erdbeben vorzubereiten", sagte er darüber hinaus. Der Geologe forderte regelmäßige Kontrollen und eine Überwachung der seismischen Aktivitäten.

Es handelte sich um eine Erdbebenserie mit mehreren Episoden. Das stärkste Beben erreichte um 11.49 Uhr die Stärke 6.24, ein weiteres um 12.02 Uhr erreichte eine Stärke von 5,2. Mehrere Epizentren wurden ca. 40 Kilometer südwestlich von Istanbul im Marmarameer festgestellt, so der Katastrophendienst. Die Beben befanden sich in nur 10 Kilometern Tiefe in der Westtürkei.

Die Katastrophenschutzbehörde AFAD hat auf X Anwohner:innen davor gewarnt, beschädigte Gebäude zu betreten. "Halten Sie sich nicht in der Nähe von gefährdeten Gebäuden auf. Kommunizieren Sie über SMS und internetbasierte Nachrichtensoftware", appellierte die Behörde.

Medienberichten zufolge war das Beben auch in mehreren Nachbarregionen zu spüren. Davon waren laut United States Geological Survey Bulgarien, Griechenland und Rumänien betroffen.

Bei einem Erdbeben 2023 kamen mehr als 53.000 Menschen ums Leben

Ein Erdbeben der Stärke 7,8 am 6. Februar 2023, dem wenige Stunden später ein weiteres starkes Beben folgte, zerstörte und beschädigte hunderttausende Gebäude in elf Provinzen im Süden und Südosten der Türkei und forderte mehr als 53.000 Todesopfer. Weitere 6.000 Menschen starben in den nördlichen Teilen des benachbarten Syriens.

In Istanbul leben 16 Millionen Menschen. Laut türkischem Städtebauminister Murat Kurum gelten 1,5 Millionen Wohnungen und Gewerbeeinheiten als erdbebengefährdet.

Um Schäden durch künftige Beben zu vermeiden, haben sowohl die nationale Regierung als auch die lokalen Verwaltungen städtische Wiederaufbauprojekte gestartet, um gefährdete Gebäude zu befestigen, und Abrisskampagnen für einsturzgefährdete Gebäude eingeleitet.