Die Beziehungen zwischen Indien und Pakistan sind nach einem Anschlag in Kaschmir zerfallen. Visa für Staatsangehörige der jeweiligen Länder wurden aufgehoben, damit müssen alle Staatsangehörigen in ihr jeweiliges Land zurückkehren.

Die indischen Behörden teilten mit, dass alle an pakistanische Staatsangehörige ausgestellten Visa ab Sonntag aufgehoben werden und dass alle Pakistaner, die sich derzeit in Indien aufhalten, ausreisen müssen, bevor ihre Visa nach dem neuen Zeitplan ablaufen.

Das Land kündigte außerdem weitere Maßnahmen an, darunter die Kürzung der diplomatischen Mitarbeiter und die Schließung des einzigen funktionierenden Landgrenzübergangs zwischen den beiden Ländern.

Islamabad reagierte ebenfalls verärgert, nachdem Neu-Delhi am Donnerstag einen Vertrag über die gemeinsame Nutzung von Flüssen ausgesetzt und Pakistan für den Anschlag verantwortlich gemacht hatte, bei dem 26 Menschen starben.

Der wegweisende Indus-Wasservertrag hat zwei Kriege zwischen den beiden Ländern (1965 und 1971) sowie ein größeres Grenzscharmützel im Jahr 1999 überstanden.

Anhänger des All India Students' Council verbrennen ein Bildnis während einer Demonstration gegen den Mord von Touristen, 24. April 2025 AP Photo

Der 1960 von der Weltbank ausgehandelte Pakt sieht die gemeinsame Nutzung des Flusssystems vor, das für beide Länder, insbesondere für die pakistanische Landwirtschaft, extrem wichtig ist.

Pakistan habe nichts mit dem Angriff zu tun und warnte, dass jeder indische Versuch, den Wasserfluss zu stoppen oder umzuleiten, als "Kriegshandlung" betrachtet und mit "voller Härte über das gesamte Spektrum" der pakistanischen Staatsgewalt beantwortet würde.

In Islamabad und anderen Städten Pakistans demonstrierten Menschen gegen die Aussetzung des Abkommens durch Indien und forderten Vergeltungsmaßnahmen der Regierung.

Pakistan hat seinen Luftraum für alle Fluggesellschaften, die sich in indischem Besitz befinden oder von Indien betrieben werden, gesperrt und den gesamten Handel mit Indien, auch von und nach Drittländern, ausgesetzt.

Der Anschlag, der vor allem Touristen zum Ziel hatte, schockierte und empörte die Inder, die daraufhin Maßnahmen gegen Pakistan forderten.

Soldaten der indischen Grenzschutztruppen stehen Wache an der Barrikade auf der Straße, die zur Grenze zwischen Attari und Wagah auf indischer Seite führt, 24. April 2025 AP Photo

Die indische Regierung legte öffentlich keine Beweise für eine Beteiligung des pakistanischen Staates vor, erklärte jedoch, der Anschlag habe "grenzüberschreitende" Verbindungen zu Pakistan gehabt.

Die Morde haben in der hindu-nationalistischen Regierung des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi eine aggressive Reaktion hervorgebracht.

"Indien wird jeden Terroristen, seine Handlanger und Hintermänner identifizieren, verfolgen und bestrafen", erklärte Modi am Donnerstag auf einer Kundgebung.

"Wir werden sie bis ans Ende der Welt verfolgen."

Pakistan bestreitet jegliche Verbindung zu dem Anschlag, zu dem sich eine bislang unbekannte militante Gruppe, die sich selbst als Kaschmir-Widerstand bezeichnet, bekannte.

Das pakistanische Nationale Sicherheitskomitee verurteilte die "kriegerischen Maßnahmen" Indiens.

Pakistan sei zwar weiterhin dem Frieden verpflichtet, werde aber niemals zulassen, dass jemand "seine Souveränität, Sicherheit, Würde und unveräußerlichen Rechte" verletze.

Regierungsminister beider Seiten haben angedeutet, dass der Streit zu einer militärischen Aktion eskalieren könnte.

Der pakistanische Außenminister Ishaq Dar sagte dem lokalen Fernsehsender Dunya News, dass "jeder kinetische Schritt Indiens eine kinetische Gegenreaktion nach sich ziehen wird".

Der indische Verteidigungsminister Rajnath Singh versprach am Mittwoch, "nicht nur diejenigen zu finden, die den Anschlag verübt haben, sondern auch diejenigen, die sich verschworen haben, diese ruchlose Tat auf unserem Boden zu begehen", und deutete die Möglichkeit von Militärschlägen an.

Anhänger der pakistanischen Murkazi-Muslim-Liga skandieren in einer Demonstration gegen die Aussetzung des Indus Abkommens, 24. April 2025 AP Photo

Indien und Pakistan verwalten jeweils einen Teil Kaschmirs, beanspruchen aber beide das Gebiet als Ganzes.

Neu-Delhi bezeichnet die gesamte Militanz in Kaschmir als von Pakistan unterstützten Terrorismus; Pakistan bestreitet dies, und viele muslimische Kaschmiris betrachten die Militanten als Teil eines hausgemachten Freiheitskampfes.

Modi kippte den Status quo in Kaschmir im August 2019, als seine Regierung den halbautonomen Status der Region aufhob und sie unter direkte Bundeskontrolle stellte.

Die Beziehungen zu Pakistan blieben jedoch stabil, da die beiden Länder 2021 ein früheres Waffenstillstandsabkommen entlang ihrer Grenze erneuerten, das trotz militanter Angriffe auf indische Streitkräfte in der Region weitgehend Bestand hat.