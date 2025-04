Von Euronews mit AP

Nach einem Anschlag im indisch kontrollierten Kaschmir, bei dem am Dienstag mindestens 26 Menschen, die meisten von ihnen Touristen, getötet wurden, haben Demonstranten in der Hauptstadt Neu-Delhi und in mehreren anderen Städten Indiens demonstriert.

Die Polizei bezeichnete den Vorfall als "Terroranschlag" und machte militante Kämpfer gegen die indische Herrschaft dafür verantwortlich.

Während hochrangige Minister und indische Beamte noch keine Einzelheiten zu dem Anschlag vom Dienstag bekannt gegeben haben, machten große Teile der indischen Medien und politischen Kommentatoren sofort Pakistan dafür verantwortlich, ohne Beweise zu nennen.

Ebenfalls am Mittwoch schloss Indien seinen wichtigsten Grenzübergang zu Pakistan, setzte einen Vertrag über die gemeinsame Nutzung von Wasser aus und verschlechterte die diplomatischen Beziehungen zu seinem Nachbarn.

Spannungen zwischen Indien und Pakistan

Pakistan bestreitet jede Beteiligung an dem Anschlag. "Wir sind besorgt über den Verlust von Touristenleben", sagte das pakistanische Außenministerium in einer Erklärung und wünschte den Verletzten eine schnelle Genesung.

Offiziellen Angaben zufolge waren 24 der getöteten Personen indische Touristen, einer kam aus Nepal und einer war ein einheimischer Touristenführer.

Mindestens 17 weitere Personen wurden bei dem Vorfall verletzt. Es handelte sich um einen der tödlichsten Anschläge seit Jahren in der unruhigen Himalaya-Region, zu dem sich sowohl Indien als auch Pakistan bekennen.

Der "Kaschmir-Widerstand", eine bisher unbekannte militante Gruppe, bekannte sich in den sozialen Medien zu dem Anschlag.

Die Gruppe erklärte, die Behörden hätten mehr als 85.000 "Außenseiter" in der Region angesiedelt, und behauptete, bei den am Dienstag angegriffenen Personen handele es sich nicht um "gewöhnliche Touristen", sondern um "Personen, die mit den indischen Sicherheitsbehörden in Verbindung stehen und mit ihnen verbunden sind".

Die Botschaften der Gruppe konnten nicht unabhängig überprüft werden.