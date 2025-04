Anwohner auf Kreta in Sorge: Risse in Häusern und Straßen in Voutes in Heraklion

Von euronews mit ΑΠΕ- ΜΠΕ, ERTNEWS

WERBUNG

Ein seltsames Phänomen, das in mehreren Häusern festgestellt wurde, hat bei den Bewohnern des Dorfes Voutes in Heraklion (Kreta) große Besorgnis ausgelöst.

In den letzten Tagen wurden Risse in Häusern, Höfen, im Bereich einer Kirche und in Teilen der Straßen festgestellt, ohne dass zuvor ein Erdbeben stattgefunden hätte.

Der Vorsitzende des Ständigen Wissenschaftlichen Sonderausschusses für die Bewertung von Erdbebenrisiken, Professor Efthimios Lekkas, eilte am Sonntag in das Dorf, um herauszufinden, was genau in dem Gebiet vor sich geht und was die Risse in Straßen und Häusern verursacht.

Inspektion durch den Vorsitzenden des Ständigen Wissenschaftlichen Sonderausschusses für Erdbebenrisikobewertung, Efthymis Lekkas ΑΠΕ-ΜΠΕ/BENIKOS HALAKIADAKIS

In Begleitung des Bürgermeisters von Heraklion, Alexis Kalokairinos, und von Führungskräften der Stadtverwaltung sah er sich die Risse aus der Nähe an und erklärte, dass die Kartierung und Kontrolle sofort begonnen habe, aber am Montag mit Hilfe geeigneter Maschinen fortgesetzt werden solle.

Gegenüber ERTNews betonte Lekkas , dass Anfang der Woche mit Erklärungen zu den Ursachen und dem Ausmaß des Phänomens zu rechnen sei.

"Die Senkungen sind auf Erdrutsche zurückzuführen. Im Moment können wir noch nicht sagen, um welche Art von Phänomen es sich handelt. Das heißt, ob es sich um einen einfachen Erdrutsch handelt, ob es ein rotierender Erdrutsch ist oder ob es sich um differentielle Senkungen handelt. All das werden wir heute untersuchen. Bis Mittag werden wir genau wissen, um welches Phänomen es sich handelt, wie groß das Problem ist und welche Ursachen es hat", erklärte er.

Risse in Häusern im Dorf Voutes, in Heraklion, Kreta ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Der Bürgermeister von Heraklion, Alexis Kalokairinos, betonte seinerseits, dass es vorrangig darum geht, "alle Wohnhäuser zu überprüfen, in denen Risse festgestellt werden, um eine Risikobewertung vorzunehmen". Darüber hinaus wies Herr Kalokairinos darauf hin, dass "in den nächsten Phasen der aktive Beitrag des Staates erforderlich sein wird, wenn sich bestätigt, dass es sich um ein strukturelles Phänomen handelt, das eine entsprechende Reaktion erfordert."

Überprüfungen am Montag

Am frühen Montagmorgen begannen die Untersuchungen in Voutes in der Gemeinde Heraklion. Eine Drohne fliegt bereits in dem Gebiet, um die Lage der Risse zu erfassen, während im Laufe des Tages Geräte und Maschinen zur Aufzeichnung und Überprüfung der Daten hinzukommen werden.

Eine weitere Sitzung fand in Anwesenheit des Vorsitzenden des Ständigen Wissenschaftlichen Sonderausschusses für die Bewertung des Erdbebenrisikos, Professor Efthymios Lekkas, sowie des Bürgermeisters von Heraklion Alexis Kalokairinou, des stellvertretenden Regionalgouverneurs von Heraklion Nikos Syrigonakis, der stellvertretenden Bürgermeister George Sisamakis und Manolis Hretitis, des Präsidenten von Voutes und von Mitgliedern des Gemeinderats statt.

Nach Angaben der Gemeinde Heraklion wird ein Antrag an die Direktion für die Wiederherstellung von Naturkatastrophen gestellt, damit Ingenieure der Direktion in das Gebiet kommen, um das Ganze zu untersuchen. Außerdem wird, wie bekannt, über die Region Heraklion der Region Kreta ein Antrag auf Ausrufung des Notstands für das Gebiet gestellt.